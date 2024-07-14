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漢光實兵演習是由統帥部下達狀況　 學者：要「參透」劇本才能做出處置

▲▼國軍27日漢光演習，第三作戰區在八里海灘執行「聯合反登陸作戰操演」。（圖／記者蘇晏男攝）

▲▼漢光演習資料照。（圖／ETtoday）

中央社

漢光實兵演習今年採「無劇本」演練，引發討論。學者指出，大型演習均有劇本，以供發展想定與狀況設計，今年是演習時才由統裁部下達狀況，讓部隊依照防衛作戰計畫做出處置，這代表部隊不能僅是背劇本，而是要「參透」劇本。

漢光40號實兵演習定22日至26日舉行，採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點為驗證交戰規則（ROE）、去中心化指揮管制、取消紅軍（假想敵）及預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等，而今年漢光電腦兵推，已在4月預先推演完畢。

對於外界關注「無劇本」演訓，中華戰略前瞻協會研究員揭仲接受中央社訪問時指出，類似漢光的大型演練，一定有劇本供發展想定與狀況設計，但相較往年部隊在漢光前會預演，並預先得知正式操演時「幾點幾分要去哪、該做什麼事」，今年對於「該做什麼事（狀況）」，則事先保密，演習時才由統裁部下達狀況，讓部隊依照防衛作戰計畫做出處置。

揭仲指出，這代表部隊不能僅是背劇本，而是要「參透」劇本，臨場做出判斷與處置。他強調，演習目的就是要找出目前防衛作戰計畫有無漏洞並加以改進，實兵操演則是實際驗證計畫，不僅訓練部隊對於守備區域的熟悉程度，也考核指揮官的臨場反應。

▲▼國軍27日漢光演習，第三作戰區在八里海灘執行「聯合反登陸作戰操演」。（圖／記者蘇晏男攝）

對此，國防部發言人孫立方少將在9日記者會曾舉例，此次漢光就如同一場考試，考生必須熟讀各項題庫及內容，才能夠在考場順利答題。

去中心化指管與任務式指揮是今年漢光重點，揭仲分析，海、空軍的主戰單位已習慣在共同作戰圖像下行動，並具備獨立行動的能力，今年漢光更聚焦在陸軍，原因是地面部隊長久以來，例如情報及火力協調等均過度仰賴上級指導與支援，但實際作戰若遇通聯中斷，部隊可能出現孤立及無力感而不敢行動，因此藉此次漢光逐漸改變地面部隊文化，非常重要。

至於「本島實兵不實彈、外島實兵實彈」原因，國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌指出，此次為無劇本操演，若在本島實施實彈演習，恐有安全疑慮。揭仲也說，本島的演練科目相對外島複雜，且此次實兵操演是要讓本島部隊與相關指參，熟悉新的訓練方式，採不實彈方式有助降低難度，並可將重點放在讓各級部隊熟悉自身的作戰計畫。

不過，有民眾發現官兵在台南喜樹海灘構築壕溝工事，以及交通部航港局均事前發布演訓射擊通報，讓部分人士批評「無劇本是假的」。

軍方人士以喜樹海灘為例解釋，當地為國軍部隊在戰時守備區域，自然得在平時「戰場經營」，熟悉周邊地形地貌及戰術作為；交通部航港局的射擊通報，更攸關周邊海空域安全，若無事前公布，恐釀民船與民航遭誤射的嚴重安全事件，後果不堪設想。

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