暗殺川普槍手長相曝！　「長髮白人男性」被擊斃畫面外流

▲槍手遭擊斃畫面曝光。（圖／X／@AmericazOutlaw）



記者王佩翊／編譯

美國前總統川普13日在賓夕法尼亞州巴特市舉辦大型造勢活動時，在台上遭到槍手暗殺未遂，除了川普本人受傷，現場有多人遭波及，同時也造成1名無辜觀眾死亡。犯案槍手隨即遭到特勤局狙擊手擊斃，雖然詳細身分仍待釐清，但已確認是一名長髮白人男性。

根據《紐約郵報》報導，消息人士透露，射殺川普未遂的槍手稍早已被特勤局人員擊斃。當時該名槍手手持步槍爬上附近屋頂作為制高點，並開槍攻擊。川普右耳中彈後，隨即蹲下，而一旁的維安人員則衝上前去將他撲倒。

特勤人員隨即找到槍手位置，並將他擊斃，目前尚無法確認槍手身份，他身上並未攜帶身分證件，也非造勢活動的參加者，僅能確認是一名白人男性。另外現場也發現一把步槍。

BREAKING: Video of Secret Service sniper taking out gunman pic.twitter.com/mzoUzdNKJk — The Spectator Index (@spectatorindex) July 14, 2024

▲川普遭到槍擊後，預先埋伏在制高點的特勤局狙擊手隨即開始動作。

該起槍擊案造成包含槍手在內2人死亡以及多人受傷，其中有2人為重傷。事發後有目擊民眾拍下疑似槍手的畫面，只見照片中，一名身著淺色軍裝的男子倒在距離造勢舞台幾百英尺外的屋頂上，滿臉是血疑似死亡。

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）



根據BBC採訪，有多名川普支持者早在槍擊前就已經發現不對。當時他們看到一名可疑的人爬上附近建築的屋頂，且能清楚地看到他手持步槍。於是他們試圖向附近警察說明並指認該名可疑男子，但是警察「似乎不知道發生了什麼」。

目擊者表示，持槍男子槍擊前在屋頂上停留了「3到4分鐘」，隨後他們便聽到連續5聲槍響。有目擊者也目睹了特勤局人員開槍射殺槍手的瞬間，並明確表示，「他們射中了他的頭。」

▼川普及槍手相對位置。（圖／記者陳宛貞製圖）