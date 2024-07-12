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害羞的人超需要！　IG「貼心1功能」網讚實用：超方便

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲勾選後就不怕洗版了。（圖／記者曾筠淇翻攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有時候在IG發布貼文，不是想獲得好友回應，而是單純想記錄自己的生活，然而，一按下發布鍵，該則貼文還是會跳到其他人的動態上。近日則有網友注意到，IG多了「默默發布到個人檔案」的功能，選取以後就不用擔心被其他人發現了。貼文曝光後，引起網友討論。

女網友在Dcard上，以「IG新功能？！貼文不用再典藏了」為標題發文，提到她雖然喜歡拍照，但不想打擾好友、個性害羞，所以就算在IG發文，也會馬上典藏起來，之後再放出來。

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不過，原PO近日就發現，IG現在多了「默默發布到個人檔案」的功能，只要選取了，發文時便不會被其他人發現，也沒有人會按讚，這個功能對她來說實在太實用。

▲開啟後就不怕洗版了。（圖／記者曾筠淇翻攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應「這個功能幾個月前就開始有了，超方便」、「我需要！已經好幾年沒發文的我終於又可以復活了」、「好酷喔」。但也有網友表示，「我的悄悄發布選項消失了」、「大帳沒有這個功能，小帳跟工作帳都有」。

據了解，有些人只要在發文時，點選「只分享到個人檔案」即可使用此功能；但也有些人必須從主頁右上角按「+」號，並選擇「默默發布到個人檔案」；還有一些帳號目前則尚無此功能，可能要再等等。

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