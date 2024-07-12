【廣編】手搖名店標榜使用金獎級鮮奶　鮮奶茶控私心推「這杯」

▲黛黛茶主打歐風優雅貴族系茶飲。還原百年前的皇家午茶，嚴選金獎級鮮奶所製成每一杯鮮奶茶。（圖／@taiwanfood_kao授權提供）

【廣編特輯】

圖、文／瑞穗鮮乳提供

台灣手搖品牌高達上百家，各家品項更是千變萬化，不過談到經典，鮮奶茶絕對是不會缺席的選項。既然幾乎都有推出鮮奶茶，什麼樣的滋味才能擄獲鮮奶茶控的心？以皇家午茶為基底，標榜選用金獎級鮮奶所製成每一杯鮮奶茶的黛黛茶，獨特的歐式風味是許多手搖控的私心推薦！



為了能在激烈手搖戰場上脫穎而出，以歐式茶香為特色的黛黛茶除了精挑細選上等茶葉外，為了調出風味協調的鮮奶茶，更指定選用獲得國際金獎肯定的鮮奶品牌－瑞穗鮮乳。獨門的皇家鮮奶茶系列，在保留茶香的同時，讓茶湯的風味與層次更升級。一起來看看由手搖控票選出前三大必喝的品項有哪些！

鮮奶系手搖TOP 3：烏龍拿鐵

如果是喜歡喝醇茶的朋友，不妨試試看「烏龍拿鐵」，金獎級的瑞穗鮮奶結合溫潤順口的烏龍，奶香與茶香的平衡，更被網友稱為是精品等級的鮮奶茶。

鮮奶系手搖TOP 2：黑糖珍珠鮮奶

喝一口就能獲得滿滿療癒感的「黑糖珍珠鮮奶」，軟Q的珍珠是店家堅持每天現煮，香濃有嚼勁的口感結合奶香，甜而不膩的風味不只是鮮奶茶控的必點項目，更是許多咀嚼控的最愛。

鮮奶系手搖TOP 1：焦糖布蕾王子

熱銷冠軍莫過於好喝又好拍的「焦糖布蕾王子」，精緻的外型在社群上被瘋狂打卡，以大吉嶺紅茶、瑞穗鮮乳作為基底，上層使用手工製作烤布蕾，炙燒成香脆的焦糖片，豐富的口感讓人每喝一口就會不自覺露出微笑，也是許多鮮奶茶控不斷回購的超推品項！

要成就一杯好喝又別具特色的鮮奶茶，除了茶香是關鍵外，更重要的是鮮奶的風味能否幫茶湯增色。以歐式茶香為特色的黛黛茶特別選用獲得iTi風味絕佳獎章的瑞穗鮮乳，讓每一杯鮮奶茶在保有香純奶香的同時，又不會蓋過茶湯的香氣，互不搶鋒頭的協調風味是黛黛茶之所以能累積一大票忠實顧客的秘訣。

對於全年幾乎無淡季的手搖店來說，要能站穩在市場中的地位，除了好喝外，原物料的供貨穩定與新鮮更是影響著成敗的關鍵。為了讓消費者喝下的每一口鮮奶茶都來自最新鮮的鮮奶，手搖品牌黛黛茶指定選用全年無休從產地新鮮配送的瑞穗鮮乳。身為台灣家喻戶曉的鮮奶品牌，瑞穗鮮乳不只新鮮，更堅持每一滴鮮奶從牧場到消費者手中都要經歷至少1039項食安檢驗，讓每一杯黛黛茶出品的鮮奶茶，不僅有絕佳的風味，更有著令人安心的好品質。

炎炎夏日，不妨走進黛黛茶來杯冰涼的鮮奶茶吧！甘潤順口的茶香配上香純的奶香，充滿古典歐式午茶風味的鮮奶茶是不會出錯的手搖選擇。黛黛茶精選皇家級茶葉，加上連續7年獲得國際金獎的瑞穗鮮乳，所製成的每一杯鮮奶茶除了兼具皇家級的風味，更有著黛黛茶與瑞穗鮮乳對新鮮的承諾。快來黛黛茶品嚐吧！我們等你來體驗！