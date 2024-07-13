分科測驗第2天考史地公民　沒帶證件、考試時喝水都扣1級分

▲分科測驗第二天考史地公民，大考中心提醒考生記得攜帶有效證件。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年分科測驗今（13日）進入第2天，考歷史、地理、公民與社會。大考中心指出，昨違規最大宗仍是考生未攜帶有效證件，提醒考生今記得攜帶身分證等有效證件，考前記得將手機完全關閉，以免鈴響被扣4級分，考生要在答題卷「簽全名」，未簽名將被扣1級分。另建議快篩陽性或確診考生全程佩戴口罩，一般考生也建議自主佩戴口罩。

今年大學分科測驗共4萬2138人報名。大考中心表示，報名人數比去年減少114人，在全國29個考區、41個分區、1271個試場應考。今天第二天考歷史、地理、公民等3考科，其中歷史2萬31人報考，地理1萬7750人報考，公民則有2萬1147人報考。

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近期COVID-19疫情再起，但大考中心表示，若有需要進入護理站，或有發燒或呼吸道症狀、COVID-19快篩陽性或確診考生，建議全程佩戴口罩；一般考生與監試人員建議自主佩戴口罩。考試當天建議考生可自備口罩備用，各考（分）區也會備有適當數量口罩以供考生需求時使用。

此外，根據大考中心統計，去年考生違規最多為「未攜帶應試有效證件」，其次為「行動電話未完全關機（含震動、鈴響、提示音）」，昨天違規最大宗也是未攜帶應試有效證件，還有考生考試中飲水被扣1級分，提醒考生注意。

▲大考中心提醒考生5大應考注意事項。（圖／大考中心提供）