三重賓士「逆向飆撞」警車！28歲警無辜慘死　他疑毒駕喊：太累了

記者戴上容、陳韻如／新北報導

新北市三重厚德派出所巡邏車今(13日)凌晨於正義北路與龍門路交叉路口停等紅燈時，遭到一輛賓士車逆向衝撞，猛烈撞擊力道，造成警車車頭全爛，當場被撞飛上人行道卡在騎樓內，而事故波及到一輛多元計程車，導致1名28歲黃姓員警死亡、5人送醫。

▲三重賓士對撞警車，副駕黃姓員警送醫不治。（圖／記者戴上容翻攝）

這起案件發生在今天凌晨1點半左右，厚德派出所21歲周姓員警與黃姓員警駕車沿正義北路往龍門路方向行駛，正在執行巡邏勤務，案發當時正在路口停等紅燈，沒想到突然一輛賓士車卻逆向高速駛來，直接對撞員警巡邏車。透過畫面可以看到，猛烈撞擊力道導致警車當場噴飛至騎樓下，且車頭幾乎全毀，事故還波及到警車後方的一輛多元計程車。

事故發生後，警車副駕駛黃員右胸疼痛、右大腿骨折，緊急送醫後失去生命跡象，經搶救後仍宣告不治；另還有5人分別受輕重傷送醫救治。

▲警車後方一輛多元計程車也遭波及。（圖／記者戴上容翻攝）

肇事駕駛事後向警方供稱，「太累了」才釀禍，不過調閱監視器後發現黃男沿途飆速，過去有毒品前科，不排除毒駕可能，已請醫院進行相關檢驗，全案將依公共危險罪及過失致死罪送辦。