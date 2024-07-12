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快訊／鄭文燦涉貪維持羈押！高院駁回律師抗告　確定先關2個月

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，今地院三度開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭文燦第三度羈押庭前，面色凝重走進法庭。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

前桃園市長鄭文燦爆發貪污案件，桃園地檢署偵辦後對鄭文燦聲請羈押禁見，經過三度三關後，終獲法院裁准羈押禁見。律師不服，11日夜間隨即提出抗告，案經高等法院火速分案審理，12日晚間駁回律師抗告，鄭文燦確定至少要先羈押2個月。

檢方偵辦桃園市府2017年間推出的「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」時，查出土地規劃案之外的一片9.5公頃農地，地主們包含台塑集團總管理處前總經理楊兆麟、台塑集團前副總經理兼發言人侯水文等人集資，透過與鄭文燦熟識的台塑集團顧問廖俊松，在2017年9月向鄭文燦行賄500萬元；鄭文燦收下賄賂後，2018年8月間將賄款退回。

檢方查證屬實後，將涉嫌行賄的廖男等人聲押獲准，楊男則因高齡90歲，獲得法院裁准1000萬元交保。檢方備齊事證，四度向桃園地院聲請搜索鄭文燦，但均遭駁回；一直到5日清晨，才將剛返國的鄭文燦帶回偵訊，訊後首度向法院聲請對鄭文燦羈押禁見。

但法院卻裁定鄭文燦500萬元交保，檢方抗告成功後，桃園地院二度裁定，卻僅提高保金為1200萬元，仍不同意羈押，檢方再度抗告。一直到11日傍晚，桃園地院第三度審理羈押案，最後才裁准將鄭文燦羈押禁見。

鄭文燦遭羈押後，律師團隨即撰寫抗告狀，向高等法院提出抗告，高院也在12日一早火速分案審理。據了解，檢方在第三度羈押庭上出示鄭文燦與秘書間的簡訊內容，提到案件的答詢方向，證明鄭文燦確實有勾串共犯證人之虞，說動法官裁准羈押。因此律師提出的抗告書，也針對簡訊部分予以反擊。

此外，本案案發時間為2017年，卻遲至7年後才著手偵辦，期間檢調人員監聽時還聽到相關人在電話中說出「我的電話不乾淨」的內容，因此檢調單位懷疑有人洩密，已經另外分案偵辦。

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