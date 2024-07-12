日本愛媛縣清晨山崩！泥流沖進山腳數十棟住宅　3人來不及逃生

記者羅翊宬／編譯

受到鋒面及低氣壓影響，日本九州、四國進入梅雨季，也因此開始出現間歇性暴雨，其中位於四國的愛媛縣松山市短短2天的降雨量就逼近200mm，因此引發土石流和山泥傾瀉，波及數十間公寓和住宅，其中有3人未能及時逃生，恐怕已經受困，且當地還一度傳出瓦斯外洩。

根據《日本放送協會》，愛媛縣松山市從10日便開始出現間歇性降雨，然而截至今（12）日上午8時，短短兩天的降雨量就高達213mm，相當於一整個月的降雨量，如此驚人的降雨量導致松山城山腳下的綠町出現土石崩落，一幅高100公尺、寬50公尺的斜坡凌晨4時崩塌，土石和泥流灌入山腳下數十棟公寓和住宅。

消防當局接獲通報，稱有3名住戶未能及時逃生。目前警方和消防人員正在持續關注。消防當局透露，自從發生土石崩落後，附近地區接連傳出民眾通報瓦斯外洩，目前正派人協助釐清，並協助居民避難。

自從綠町發生土石崩落後，松山市便立刻針對清水地區1萬3226戶、2萬2062名居民發佈最高層級（第5級）的警報「緊急安全確保」，要求確認2層樓以上的建築物和距離山坡處的地點是否安全。

《日本放送協會》於12日上午8時透過直升機空拍松山市綠町，可以發現松山城旁邊的山坡地，出現高100公尺、寬50公尺的斜坡崩落，數十平方公尺的山面缺乏植被覆蓋，滾滾茶色泥流灌入山腳下的公寓和住宅，至少2棟建築物屋頂慘遭土石壓垮，1樓則慘遭從山坡沖刷而下的樹木覆蓋。

其他公寓大樓的4樓陽台慘遭泥流灌入、沖毀陽台欄杆，6樓則是掛著從山上沖刷下來的樹木。

隨著附近山坡出現土石崩塌，松山城也宣告12日停止對外開放營業，通往天守的4條道路也禁止通行。

當地一名男性住戶於清晨5時拍下山崩的驚人影像，他受訪時表示，「清晨4時聽到『叩叩叩』類似地鳴的聲響，害我因此清醒。當我走出陽台時，剛好看到後山土石崩落，清晨5時也能聽到巨大聲響，外面的道路慘遭泥流淹沒，非常令人震驚。」