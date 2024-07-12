　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汪建民罹肺癌引關注！健保NGS揪因　醫：精準用藥跟進

文、圖／NOW健康

現年56歲的本土藝人汪建民傳出罹患肺腺癌4期，身形暴瘦，他平日不菸不酒，竟也罹患肺癌，再次引發國人對於肺癌的關注。醫師表示，隨著NGS（「次世代基因定序檢測」，Next Generation Sequencing, NGS）檢測納入健保，無論是常見或罕見的變異基因，肺癌病友都有機會及早發現，但期待相對應的藥物也能加速給付，提高癌藥可近性，避免陷入「有藥無法用」的窘境。

肺癌治療朝向用藥精準化　NGS幫助癌友找出變異基因

根據衛生福利部公布的癌症資料，肺癌是國人好發癌症與死亡癌症的雙冠王，儼然成為「新國病」。衛福部桃園醫院胸腔內科邱昱棋醫師指出，肺癌第3期以上或是第4期無法手術的肺腺癌病患，在台灣有TKI標靶藥物可以使用，大部份病人接受治療的1年多時間，都能維持良好的生活品質。基本上，只要能配對到相對應的驅動基因，健保大部分的藥物都有給付。但有少數EGFR exon 20插入罕見基因變異型，目前健保尚未給付，而衛福部今年5月公告次世代基因定序NGS上路，有助癌症病友更精準發現致癌驅動基因與用藥，成為肺癌精準治療的新利器，也希望罕見基因變異型如EGFR exon 20插入突變的標靶用藥也能跟上NGS開放的腳步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱昱棋醫師解釋，在非小細胞肺腺癌的基因突變中，以EGFR突變占多數，而在EGFR突變中，最常見的是第19因子缺失（exon 19 deletion），以及exon 21 L858R突變，這群人目前對於第1代到第3代的TKI標靶治療效果都非常好，病人的無疾病惡化存活期，大概能維持1年多左右。

邱昱棋醫師進一步分析，但有一個罕見的位點，就是EGFR exon 20插入突變，在治療上會格外的棘手，無論對化療或者是TKI標靶治療都不敏感，預後也不佳。所幸，針對EGFR exon 20插入罕見基因突變型，目前已開發新藥雙特異性抗體能突破治療困境，只是目前健保尚未能開放給付。

EGFR exon 20插入罕見基因變異型　新藥合併化療治療成效佳

邱昱棋醫師表示，透過NGS的肺癌組織切片檢測，就能找出EGFR exon 20插入突變，甚至其他罕見的一些基因，像RET、BRAF V600E、MET exon 14 skipping、KRAS G12C、ERBB2(HER2)、ROS1、NTRK也可以檢驗出來。若能及早找到肺癌突變的驅動基因，並及時使用對應的標靶藥物治療，對於爭取病人的存活期，能產生積極的助益。

健保規劃NGS給付14大類實體腫瘤及5大血液腫瘤共19種癌別，邱昱棋醫師認為，在確診罹癌時就應先做檢測，以利及早使用相對應的標靶藥物治療，無論是預後、存活期及生活品質，各方面表現都會比較好。

目前在肺癌治療上，不管是標靶治療或是免疫治療，全世界的研究都會建議越早用藥越好。然而，罕見基因突變型如EGFR exon 20插入，雖然可以透過NGS檢測找出，但健保給付還未給付相對應的標靶藥給這類少數、僅占EGFR突變5%的族群，盼政府能加快給付的腳步，不要讓病人因為等不到給付，而徒留遺憾。

邱昱棋醫師分享臨床上的個案，有1位57歲的婦人，本身有腦神經腫瘤的問題，沒有吸菸史，也很少做菜，確診肺腺癌時，評估為無法接受手術的末期病患，安排健保給付的檢測後，發現EGFR、ALK、PD-L1等指標都是陰性，只能使用化療，但效果不彰，最後建議自費接受NGS檢測，確定為EGFR exon 20插入突變，予以對應的雙特異性抗體標靶合併化療，由於個案的情況治療相對棘手且用藥太晚，最後抱憾離世。若是能及早確認基因變異型，並且能及早使用相對應的標靶，以EGFR exon 20插入突變為例，依照國際研究論文顯示，雙特異性抗體標靶合併化療做為第1線治療，病人的反應率可達7成，無疾病惡化存活期可以將近1年，後續存活到2年以上，甚至3年都有機會。

邱昱棋醫師坦言，由於台灣肺癌的發生年齡有下降的趨勢，有很多病人年紀大概在40多歲到50歲左右，正值壯年，可能都是職場上中高階主管，家人的經濟支柱，也或者是家庭中幼兒主要的照顧者。如果能開放健保給付用藥給這群少數病人，以整個家庭的單位來看，再擴展整個社會的層面，可以說是符合醫療經濟學的效益。

面對癌症新藥給付困境　請給癌友一個可以兌現的保障

而站在病友端，面對NGS的健保給付在5月上路，是否帶給癌友們尋求新治療的機會？對此，癌症希望基金會嚴必文副執行長對NGS的健保給付政策深表感謝與肯定，畢竟精準治療已成為現今癌症治療的趨勢，而找到致病的基因是治療的重要關鍵。一旦能找出突變的基因，就能有相對應的標藥物，及時且適切的對症下藥，無論是治療的效益或是預後，對病人都是好的。

不過，目前有部份癌友擔心透過NGS檢測出致癌基因後，卻缺乏相對應的健保標靶藥物可用，嚴必文副執行長亦有此擔憂！她強調尤其像罕見基因突變型的患者用藥本來就選擇有限，但政府因受限於健保預算，癌藥給付無法落實美國國家癌症資訊網（National Comprehensive Cancer Network）的必須用藥指引（preferred use），導致健保限縮給付條件情況不斷發生，「看得到卻用不到」正是現今這類癌症病人最常面臨的困境。

嚴必文副執行長不諱言，在台灣，癌症新藥一旦進入健保審議程序，平均要等待700多天、中位數約500多天才能納入健保給付，然而，癌症是與時間賽跑的疾病，若能盡早使用即時適切的標靶藥物，就能幫助癌友抓住一線生機、提高存活率，尤其是對於末期癌友來說，意義真的很重大。

然而，健保改革沒有辦法一次到位，在這個過渡期，除了政府目前正在推動的GDP加碼健康投資，以及癌症新藥基金的投入外，國家衛生研究院也正在研議如何以政策介入來設立第2層的健康保險，未來希望提供民眾更友善的健康保單來投資健康，以此補強現有健保的不足，緩解癌症治療用藥選擇上的經濟壓力。


更多NOW健康報導
▸亞洲首例！北榮「分肝種腎」移植 助8歲女童擺脫洗腎
▸蕁麻疹不分季節！反覆發作變慢性 中醫內外兼治助恢復

ET快訊
快訊／張育成第2打席遭三振　第6局三壘滾地球刺殺
《絕世網紅》正妹女星結婚了！　曬絕美婚紗照
快訊／林士傑命案「口罩男」落網！警攻堅壓制畫面曝
快訊／張育成吸票10522人　新莊主場本季觀眾寫新高
鄭文燦涉貪維持羈押！高院駁回律師抗告　確定先關2個月
鄭文燦涉貪疑有內鬼！地主直言「電話有人在聽」
韭菜大翻車！　聯發科爆5740萬元違約交割
快訊／22警遭聲押！1偵查佐收押　20人交保1請回
連轟江坤俊小三遭批「愛管別人家務事」　律師李怡貞回擊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

汪建民罹肺癌引關注！健保NGS揪因　醫：精準用藥跟進

台北公車路線命名「顏色藏玄機」　網驚呼：活這麼大才知道

快訊／分科測驗生物解答公布　補教預估5標出爐

屋馬、老井、激旨都來了！第2屆台中鍋烤節7／15起跑　加碼抽汽車

生物科「寶林茶室中毒案」入題！試考生：中間偏易

熟睡「臉上都是精液」　妹子驚醒還被笑！網曝下場：眼睛腫起來

首個橫向國道服務區　國6東草屯休息站明啟用

役男體檢需要「掰開肛門」？　網友：你是醫師的菜！

32歲男拔智齒爆哭！櫃台小姐送「小禮物」　網一看喊：大寶寶

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

SJ立志成為「2024最常訪台韓星」　始源大推「台灣超商便當」

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

汪建民罹肺癌引關注！健保NGS揪因　醫：精準用藥跟進

台北公車路線命名「顏色藏玄機」　網驚呼：活這麼大才知道

快訊／分科測驗生物解答公布　補教預估5標出爐

屋馬、老井、激旨都來了！第2屆台中鍋烤節7／15起跑　加碼抽汽車

生物科「寶林茶室中毒案」入題！試考生：中間偏易

熟睡「臉上都是精液」　妹子驚醒還被笑！網曝下場：眼睛腫起來

首個橫向國道服務區　國6東草屯休息站明啟用

役男體檢需要「掰開肛門」？　網友：你是醫師的菜！

32歲男拔智齒爆哭！櫃台小姐送「小禮物」　網一看喊：大寶寶

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

爆鄭文燦私下說「賴清德不聰明」　黃敬平看收押：到底是誰不聰明

台61線伸港段6車連環撞　2駕駛擦傷送醫

快訊／張育成中職第2打席遭三振　第6局三壘滾地球刺殺

汪建民罹肺癌引關注！健保NGS揪因　醫：精準用藥跟進

吳怡霈「一口氣點4菜」被日籍尪質疑　曝台日用餐差異：誰管你！

PLG第5季選秀共11球員中選　鋼鐵人挑6人4隊最多

重申懲戒不針對廣大台灣同胞　國台辦籲：以實際行動與台獨劃清界線

快訊／林士傑命案「口罩男」落網！警攻堅傳2槍響　現場壓制畫面曝

《絕世網紅》正妹女星結婚了！　親曬絕美婚紗照「帥尪正臉曝光」

張育成吸票10522人　富邦新莊主場本季觀眾寫新高

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

生活熱門新聞

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

百貨員工認證！放這音樂＝外面「下雨了」

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

李多慧信義區街頭熱舞！　3秒影片讓後面小黃紅了

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

颱風最快下周一生成！專家：一個帶著一個　可能路徑出爐

賓士爸停車　女兒下車傻眼「很丟臉捏」！全場吵翻

即／黑心商賣11.4公噸過期肉！重罰840萬

「輕微違規不予民眾檢舉」網路連署要求撤回　交通部正式回應

曾懷疑整肅鄭文燦　她搖頭：非賴做得出的事

更多熱門

相關新聞

胸腔名醫籲「修改法規」助提高肺癌存活率

胸腔名醫籲「修改法規」助提高肺癌存活率

已經連續20年高居台灣癌症死亡率第一的肺癌，是台灣備受關注的公共衛生問題，許多人也將其歸咎於生活環境中油煙、二手菸以及日漸嚴重的空氣污染，然而多數患者未能在肺癌前期及時發現、及早治療，恐怕才是「肺癌」與「死亡率第一」久久無法脫鉤的主要原因！

心臟好不好「看臉上4處」就知道！

心臟好不好「看臉上4處」就知道！

汪建民「不菸不酒」肺腺癌4期！7種人每年要篩檢

汪建民「不菸不酒」肺腺癌4期！7種人每年要篩檢

舌頭有齒痕恐是肺癌！醫師曝「3舌1耳」4跡象

舌頭有齒痕恐是肺癌！醫師曝「3舌1耳」4跡象

健檢診所公布常見檢出癌症排名！肺癌、乳癌上榜

健檢診所公布常見檢出癌症排名！肺癌、乳癌上榜

關鍵字：

NOW健康肺癌NGS次世代基因定序檢測

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

北韓「公開槍決」30多名中學生

購物天后電話講一半「突發怪聲」

虎尾逆倫慘案！兒突喊「人劍合一」刺死母親

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

30人酒駕姓名、照片公布

這群人木星單飛認「分手17年男友」內幕曝光

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

前AV女優現身「啦啦隊徵選」

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面