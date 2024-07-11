超商「6款咖啡飲品」優惠來了！美式買11送11　珍珠奶茶只要40元

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取自即日起至7月16日祭出6大咖啡飲品優惠，最多可省下550元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

歡慶台灣7-11第7000店開幕，7-11自即日起至7月16日祭出6大咖啡飲品優惠，品項有濃萃美式買11送11、黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選18杯711元、經典純奶茶／純奶青任選24杯711元等，最多可省下550元，趕快把握便宜買來喝了。

7-11 OPENPOINT行動隨時取自即日起至7月16日推出指定咖啡飲品優惠，品項有濃萃美式買11送11、濃萃拿鐵買11送7、黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選18杯711元、經典純奶茶／純奶青任選24杯711元、大杯精品美式／拿鐵任選10杯711元。

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取「6款咖啡飲品」優惠一次看，提醒民眾要多加留意兌換期限。



另外，7-11 OPENPOINT行動隨時取也有思樂冰優惠，即日起至8月31日止，可享思樂冰全口味大杯10杯300元、特大杯10杯320元，可兌換至今年10月31日。

▲7-11思樂冰首度聯名臺虎精釀，即日起限時限量開賣全新「臺虎鳳梨椰椰風味」。

▲大苑子巨峰葡萄系列飲品上市了。（圖／大苑子提供，下同）

人氣鮮果手搖飲品牌「大苑子」今夏則推出最新巨峰葡萄系列飲品，特意選用盛產彰化巨峰葡萄作為主角打造3款限定飲品，首推「巨峰葡萄雪沙」，把巨峰葡萄加入茉香綠茶打成綿密雪沙後，再放進Q彈蘆薈果肉增添咀嚼口感，每一口都能喝到酸甜果香、回甘茶香，沁涼滋味超消暑，每杯售價90元。

▲▼加碼喝巨峰葡萄分別搭配紅茶（上）、玫瑰花泥（下）的組合。

再來的「巨峰葡萄冰茶」，是巨峰葡萄搭配古城錫蘭紅茶的清爽組合，每杯售價70元；最後是「葡萄玫瑰」，選用巨峰葡萄結合屏東有機玫瑰花泥，一杯同時滿足果香、花香，濃郁又好喝，每杯售價90元，以上3款飲品即日起於全門市開賣。