　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商「6款咖啡飲品」優惠來了！美式買11送11　珍珠奶茶只要40元

▲7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取自即日起至7月16日祭出6大咖啡飲品優惠，最多可省下550元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

歡慶台灣7-11第7000店開幕，7-11自即日起至7月16日祭出6大咖啡飲品優惠，品項有濃萃美式買11送11、黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選18杯711元、經典純奶茶／純奶青任選24杯711元等，最多可省下550元，趕快把握便宜買來喝了。

7-11 OPENPOINT行動隨時取自即日起至7月16日推出指定咖啡飲品優惠，品項有濃萃美式買11送11、濃萃拿鐵買11送7、黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選18杯711元、經典純奶茶／純奶青任選24杯711元、大杯精品美式／拿鐵任選10杯711元。

▲▼7-11咖啡優惠 。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取「6款咖啡飲品」優惠一次看，提醒民眾要多加留意兌換期限。

另外，7-11 OPENPOINT行動隨時取也有思樂冰優惠，即日起至8月31日止，可享思樂冰全口味大杯10杯300元、特大杯10杯320元，可兌換至今年10月31日。

▲▼7-11全新思樂冰「臺虎鳳梨椰椰風味」。（圖／7-11提供）

▲7-11思樂冰首度聯名臺虎精釀，即日起限時限量開賣全新「臺虎鳳梨椰椰風味」。

▲▼大苑子巨峰葡萄系列飲品上市 。（圖／大苑子提供）

▲大苑子巨峰葡萄系列飲品上市了。（圖／大苑子提供，下同）

人氣鮮果手搖飲品牌「大苑子」今夏則推出最新巨峰葡萄系列飲品，特意選用盛產彰化巨峰葡萄作為主角打造3款限定飲品，首推「巨峰葡萄雪沙」，把巨峰葡萄加入茉香綠茶打成綿密雪沙後，再放進Q彈蘆薈果肉增添咀嚼口感，每一口都能喝到酸甜果香、回甘茶香，沁涼滋味超消暑，每杯售價90元。

▲▼大苑子巨峰葡萄系列飲品上市 。（圖／大苑子提供）

▲▼加碼喝巨峰葡萄分別搭配紅茶（上）、玫瑰花泥（下）的組合。

▲▼大苑子巨峰葡萄系列飲品上市 。（圖／大苑子提供）

再來的「巨峰葡萄冰茶」，是巨峰葡萄搭配古城錫蘭紅茶的清爽組合，每杯售價70元；最後是「葡萄玫瑰」，選用巨峰葡萄結合屏東有機玫瑰花泥，一杯同時滿足果香、花香，濃郁又好喝，每杯售價90元，以上3款飲品即日起於全門市開賣。

ET快訊
快訊／林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　遭警方逮捕
台大女星買房「殺到社區最低單價」！全靠1關鍵：一定要帶去
交往6年要結婚！媽媽嫌男方窮「開口討50萬」　她崩潰回罵：不
獨／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」　痛揭心碎內幕
台東翁殺女友砍孫！醋意大發內情曝　豐年祭練舞僅導火線
假滑手機尾隨回家！陸正妹淡定開門　下秒色狼反悔落跑
威震集團董座中槍！黑歷史起底　前女友是「殯葬業蔡依林」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商「6款咖啡飲品」優惠來了！美式買11送11　珍珠奶茶只要40元

擔心暑假出國旅遊曬成「炭」　日本瘋搶「吃的水光針」被掃到斷貨

今晚開搶！全家霜淇淋買2送2　茶葉蛋下殺10元有找

開學季前搶先為孩子準備學習家具！iloom怡倫家居明星商品88折起

超Q商品沒收別說你是三麗鷗粉！全家7／10起6款好物限時加價購、兌點換

等到了！麥當勞「搖搖薯條」今天回歸　加碼吃3款海派魷魚堡

7-11「統一布丁霜淇淋」今回歸！加碼送焦糖淋醬　第2支半價爽吃

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

當熱狗遇到「Mic出包」 「努甩→超有愛」認性格變了

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

超商「6款咖啡飲品」優惠來了！美式買11送11　珍珠奶茶只要40元

擔心暑假出國旅遊曬成「炭」　日本瘋搶「吃的水光針」被掃到斷貨

今晚開搶！全家霜淇淋買2送2　茶葉蛋下殺10元有找

開學季前搶先為孩子準備學習家具！iloom怡倫家居明星商品88折起

超Q商品沒收別說你是三麗鷗粉！全家7／10起6款好物限時加價購、兌點換

等到了！麥當勞「搖搖薯條」今天回歸　加碼吃3款海派魷魚堡

7-11「統一布丁霜淇淋」今回歸！加碼送焦糖淋醬　第2支半價爽吃

爺孫戀林靖恩深夜偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」遭送辦

分科測驗明登場「下午可看考場」　2.6萬人選考數甲占比最高

北約峰會通過華盛頓宣言　高度擔憂「俄羅斯、北韓合作」

萊恩雷諾斯和休傑克曼「互噴」濕了！　緬懷幕後功臣內藏洋蔥

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

鞏固北約！　美、德聯合聲明：將在歐洲部署長程飛彈

對向駕駛逆向切出猛按喇叭開戰　網友歪樓：女乘客歌聲才經典

福特「全新跨界跑旅」發表！特斯拉Model Y有新對手了　將成Kuga接班人

白宮：F16今年夏末就會在烏克蘭升空

NBA預計簽下「破天價」轉播合約　11年2.5兆元

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

消費熱門新聞

麥當勞歡樂送限定球后餐限時42天吃

超商「6款咖啡飲品」優惠來了！

超Q商品沒收別說你是三麗鷗粉！全家7/10起限時加價購、兌點換

7-11「統一布丁霜淇淋」今回歸！加碼送焦糖淋醬

全家現做茶1分鐘製成！新品「好喝奶茶」直逼霸主

麥當勞夯品「搖搖薯條」7／10日開賣

麥當勞「6大優惠券」本周限定吃

7-11最新7款台南味美食！

今晚開搶！全家霜淇淋買2送2、茶葉蛋10元有找

麥當勞「海派魷魚堡」回來了！

「水果中的鑽石」西北櫻桃來了！

茶葉蛋、拿鐵都有！超商4大品項「+7元多1件」

麥當勞「搖搖薯條」今天回歸！

必勝客「4款紙包筆管麵」新上市！

更多熱門

相關新聞

統一超6月營收寫單月新高　全台第7000店今盛大開幕

統一超6月營收寫單月新高　全台第7000店今盛大開幕

統一超（2912）今（10）日公告6月營收，受惠台灣7-ELEVEN持續穩健展店，以及菲律賓7-ELEVEN等均表現亮眼，有效挹注整體營收成長，6月營收278.29億元，年增6.31％，寫下單月新高；Q2營收828.41億元，年增6.77％，寫下Q2新高；累計上半年營收為1639.11億元，年增7.09％。此外，台灣7-ELEVEN第7000店「首府門市」也在今日閃耀開幕。

2萬人同時上線搶購！法朋蛋黃酥5分鐘完售

2萬人同時上線搶購！法朋蛋黃酥5分鐘完售

今晚開搶！全家霜淇淋買2送2、茶葉蛋10元有找

今晚開搶！全家霜淇淋買2送2、茶葉蛋10元有找

法朋蛋黃酥禮盒中午12點開賣

法朋蛋黃酥禮盒中午12點開賣

關鍵字：

美食雲咖啡優惠超商優惠7-11

讀者迴響

熱門新聞

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

iPhone用戶注意！Google地圖更新「1功能」超方便

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

交往6年要結婚！媽媽要求給50萬才准結

獨／威震董座被槍擊　躺病床3警戒護畫面曝光

花壇「送肉粽」突發預告！居民一看傻眼

超美變性人來台下海　這價碼讓老司機噴鼻血

700萬粉網紅爆裸照外流！　哽咽：隱忍只換來鍵盤俠狂歡

即／台東男「菜刀殺女友」再放火燒屋

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面