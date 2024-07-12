先筆記！漢堡王7月限定「免費送堡」只有2天

▲漢堡王7月華堡日先筆記。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

先筆記！人氣速食店「漢堡王」7月限定「華堡日」來了，限時2天只要線上預訂指定套餐並輸入優惠碼，再選定7月17日取餐，就可多吃5吋原味華堡1顆，7月17日當天於門市消費也同享優惠，小確幸趕緊收下。

漢堡王「7月華堡日」先看，7月16日、7月17日限時2天只要於官網下單外帶指定華堡系列套餐（華堡套餐／辣味華堡套餐／雙層華堡套餐／辣味雙層華堡套餐／三層華堡套餐／辣味三層華堡套餐），並輸入優惠碼「LOVEBK」，且選定7月17日取餐，即可多吃人氣「5吋原味華堡」1顆，7月17日當天於門市購買也能享優惠，各門市數量有限、售完為止，提醒優惠不適用於兒童樂園、機場及科技廠等店。

▲頂呱呱1斤雞快閃回歸。

另外，為歡慶50周年，頂呱呱也推出感謝祭活動，即日起至7月14日有「明星單品天天50元」， 每日優惠品項依序為「呱呱包」、「口袋披薩」、「德式香腸捲」、「原味炸雞」，通通只要50元就能爽吃；7月15日至7月18日由「經典1斤雞」接棒快閃，經典原味雞塊600克特價只要239元。

▲派對桶套餐現省274元。

7月19日起至7月23日則推「50週年狂歡桶」，內含原味炸雞3塊、原味雞腿3隻、辣味雞翅3隻、呱呱包2顆、地瓜薯條小份2份、可口可樂1.25L，特價500元，較原價直接現省274元；即日起至7月23日前再加碼「飲品第2杯半價」優惠，凡購買任一飲品可享第2杯半價，限同品項、同規格。