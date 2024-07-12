台灣穿山甲又生了！　布拉格動物園宣布「潤喉糖」晉升二寶媽

▲台灣穿山甲「潤喉糖」在布拉格動物園誕下二寶。（圖／翻攝自Facebook／Miroslav Bobek, veřejný profil ）



記者張方瑀／綜合報導

布拉格動物園宣布，來自台北市立動物園的雌性穿山甲「潤喉糖」在今年2月產下第一隻雌性穿山甲「小松果」（Šiška）後，再度於1日誕下二寶，而性別同樣是雌性，這也是歐洲第二隻在圈養環境下出生的穿山甲。

▲這隻穿山甲寶寶出生時體重為141克。（圖／翻攝自Facebook／Miroslav Bobek, veřejný profil ）



布拉格動物園1日喜迎第二隻穿山甲寶寶誕生，這隻穿山甲寶寶出生時體重為141克，動物園每日都會進行體重監測，目前看來體重增長穩定，且經過確認，這隻新生的穿山甲寶寶是個女孩。

▲這隻新生的穿山甲寶寶是個女孩。（圖／翻攝自Facebook／Miroslav Bobek, veřejný profil ）



來自台北市立動物園的雌性穿山甲「潤喉糖」和雄性穿山甲「果寶」於2022年4月入住捷克布拉格動物園，園方也在2022年10月證實潤喉糖首度懷孕，並於隔年2月產下雌性穿山甲小松果。第二隻穿山甲寶寶也是歐洲第二隻在圈養環境下出生的穿山甲。

▲穿山甲寶寶在媽媽身上爬。（圖／翻攝自Facebook／Miroslav Bobek, veřejný profil ）



穿山甲是一種珍稀且瀕臨絕種的物種，其在圈養環境中的繁殖並不容易，布拉格動物園能在短短的2年內迎來2隻穿山甲寶寶實屬難得。

目前布拉格動物園正在替「潤喉糖」的二寶舉辦命名活動，預計最終姓名將由民眾投票選出。