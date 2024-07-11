快訊／諷鄭文燦被收押「斷政治路」　凌濤：賴清德拔掉鄭的虎牙

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃園地院前日二度裁定交保，桃院今（11日）第三度開羈押庭，歷經4小時餘檢辯攻防，法官最終在6點裁定收押鄭文燦。國民黨桃園市議員凌濤連日「打燦」，對此消息表示，遲到七年的正義，不信真理喚不回，「賴清德將以民進黨廉政會決議，拔掉鄭文燦的虎牙，停權三年，鄭等於揮別2026、2028的機會了。」

凌濤強調，桃檢二次抗告、高院二次發回、三次羈押庭，過程經歷院檢大鬥法、蒙上新潮流政治內鬥陰影，賠上了人民對於司法的信賴。

「看到鄭文燦被收押，我感概萬千…」凌濤說，努力了整整兩年，事涉千億、有多少壓力、揭發了多少事證，就算多次被鄭文燦提告也通通不怕，現在終於讓部分真相還他清白，「不信真理喚不回！」

不過，凌濤指出，相信桃檢還是將一案一案調查鄭文燦的弊案，不因鄭文燦被羈押而有所停擺，而由他發起的「桃園市議會專案小組」，也一定追查到底，調查現在才進到深水區，絕對不退。

凌濤也說，第一線的司法人員辛苦了，卡在台灣政治兩大派系的爭鬥，讓專業有志難伸，是台灣司法最大的危機。「賴清德將以民進黨廉政會決議，拔掉鄭文燦的虎牙，停權三年，鄭等於揮別2026、2028的機會。鄭文燦必須好好面對自己的官司，也必須向全體桃園市民道歉！」

