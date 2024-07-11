「大進滿88」遭陸扣留逾一周　陸委會喊話：完成法規程序盡快放人

▲ 澎湖漁船「大進滿88號」被陸方扣留 。（圖／記者陳洋翻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

金門胡姓釣客已遭陸方扣留超過4個月，澎湖漁船「大進滿88號」人船也被扣留超過一周。陸委會副主委、發言人梁文傑11日表示，兩件事的性質不同，一個是執法問題，一個則是純粹的人道救援，但都希望對岸盡快把人釋放。

梁文傑在例行記者會上提到，「大進滿88」與跟胡姓釣客這兩件事情性質不同，大進滿是在休漁期，進入對岸的海域捕魚，在這個期間，對岸不准自己的漁船捕魚，也不准其他國家，包含台灣的漁船捕魚，「所以我們將這件事定位為對方的執法，同樣的，我方也有我方的執法，雙方各自尊重。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑說，當然，他們也希望大陸方面完成了法規所要求的程序後，能盡快把人釋放，「就像我們這邊在扣押對方的三無船隻，我們經過了相關的程序規定之後，也會盡快釋放。」

至於胡姓釣客的部分，梁文傑強調，這純粹是人道救援事件，不能說人道救援把人救起來，結果扣了四個月，「這個是我們無法理解的。」

梁文傑還說，兩岸之間都有人道救援，我方會救對方的人，對方會救我方的人，過去都很快把人送回去，出於人道的原因，希望救人不要變成「拘人」。