23歲實習生洪萱馨埋伏超商　助中警破獲「猜猜我是誰」詐騙　

▲▼台中警方成功破獲詐騙案件，23歲實習生洪萱馨功不可沒。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

臺中市霧峰分局仁化派出所近日成功破獲一起詐騙案件，並逮捕一名詐騙車手。一位70歲李姓老翁報案稱，他接獲詐騙集團以「猜猜我是誰」的詐騙手法，假冒其兒子名義的來電稱要投資手機買賣，使老翁陸續匯款及面交新臺幣108萬元予詐騙車手。後續因察覺有異向媳婦求證才驚覺遭詐騙而報案。

詐騙集團再次來電要求李翁面交50萬元，警方得知後立即指導被害人假意配合，並於詐團指定之面交地點進行埋伏，於大里工業區某超商查獲面交車手27歲張嫌。張嫌隨身包包內含有二級毒品甲基安非他命的新興毒品彩虹菸53支，已依詐欺及毒品危害防制條例移請臺灣臺中地方檢察署偵辦。

值得一提的是，本次能夠協助被害人李翁智逮車手的有功人員中，包括一位年僅23歲的實習生洪萱馨。洪生因外型年輕亮麗、長相甜美，於超商中埋伏、觀察可疑的嫌犯較不易引起詐欺車手的警覺，故特別於執勤前提醒可能車手的特徵及應變作為。在洪生的細膩觀察下，發現一位可疑的年輕男子靠近，並及時通報在超商外埋伏的員警注意，最終才能順利查獲詐欺及毒品案。

洪生表示，她從小就有當志工的習慣，也很喜歡幫助別人的感覺，因為知道警察工作能夠幫助社會上很多弱勢的民眾，才會從小就立志要當一名警察。她在高中畢業後，就以半工半讀的方式準備警察特考，歷經四次的考試，終於在去年順利錄取警察特考，可以投身警職、一圓警察夢。