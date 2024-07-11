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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆政府背書詐騙集團　王鴻薇轟經濟部：給補助又幫宣傳要打什麼詐

▲▼王鴻薇「揭發媒體集團藏詐團洗錢主嫌！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委王鴻薇近日指控，三立集團與詐團「ACE王牌交易所」詐騙案主嫌關係密切，去年4月三立還協助開設節目宣傳。對此，王鴻薇昨（10日）再揭露，政府竟幫詐團背書！「三立詐騙案主謀」曾在「經濟部」節目宣傳NFT，更稱安全風險低，可以放心投資，而且「ACE王牌交易所」居然還接受經濟部中小企業補助，沒想到詐團的背後，居然是經濟部，又是給錢又幫忙業配，這樣還要打什麼詐？

王鴻薇於臉書表示，上週就揭露三立集團協助詐團，開設業配節目「BIBO願望合夥人」，而經查證該節目的出品人包括姜建良、陳郁涵、郭天銳等5人，而姜建良等就是ACE詐騙案主嫌。

王鴻薇揭露，沒想到又有人翻出，早在2年前，前述的姜建良、郭天銳、陳郁涵3人，竟出現在經濟部外貿協會的YouTube頻道「經貿！了解一下」擔任來賓，他們在節目公開跟網友辯論，專門解讀NFT有多安全，風險多低可以放心投資，一般民眾當然辯不贏詐團主嫌，這樣有政府背書的詐騙宣傳片，一直到網路爆出來，該節目片段才下架。

王鴻薇指出，無獨有偶，涉詐騙案的ACE交易所，他們所推出的「ABA亞洲區塊鏈加速器」，提供企業加速、投資基金、行銷資源、商業模式輔導等服務，類似商業與行銷顧問，居然還能接受經濟部中小企業的補助？這些補助的資訊，至今還在官網和部份媒體都找的到。

最後，王鴻薇批評，「ACE王牌交易所詐騙案」背後，居然是經濟部，又是給錢又是幫忙業配，這還要打什麼詐？「經濟部外貿協會」被抓包還偷偷下架影片裝沒事，請問這案子都起訴多久了？難道都沒有行政疏失嗎？政府這幾年，到底花了多少錢資助這些詐團，花多少公帑幫他們打廣告騙人？經濟部要向國人交代清楚。

▼王鴻薇爆料詐團上過經濟部節目。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲▼王鴻薇爆料詐團上過經濟部節目。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

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王鴻薇經濟部ACE王牌交易所詐騙

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