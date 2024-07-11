74歲台中婦為愛被騙33萬　71歲大齡女被逮...迷戀軍醫淪車手

記者鄧木卿／台中報導

台中市74歲賴姓婦人透過臉書認識1名自稱是美國軍醫的男子，被對方1人飾3角的感情攻勢騙走33萬，賴婦發現不對找上警方，趁第3次面交時，當場逮捕71歲大齡女車手，她告訴警方，自己迷戀上一名軍醫，才會聽從指示幫他取款，被逮才知淪為車手，警方雖深表同情仍依法送辦。

▲▼74歲婦人深陷美軍醫甜言蜜語遭騙33萬，警方當場逮捕71歲女車手。（圖／民眾提供，下同）

賴婦7月4日前往潭子分駐所報案，供稱自已已匯出33萬元，但對方又要求再匯13萬元，感覺好像遇上詐騙，經員警查看對話訊息，發現對方根本1人分飾3角，分別佯裝是美國軍醫、軍醫的女兒、軍醫女兒的老師，向賴婦塑造悲情人設，博取同情。

軍醫聲稱，妻子過世並留有一女兒，因為沒錢繳交學費，女兒無法上學，要求賴婦幫忙支付，賴婦信以為真，2次從潭子搭火車到彰化社頭面交。

警方建議賴婦與詐團再次相約社頭火車站面交，見1名女子現身拿走現金後，立即上前逮人，一查車手身份是71歲的蕭姓婦人，蕭婦當場驚嚇得結巴「我又沒有犯罪」。

蕭婦表示，她也與1名外國軍醫凱文相戀，凱文聲稱若收到錢會買機票回台灣見面，因此聽從指示多次到約定地點收取款項，並不知淪為詐欺車手，警方偵後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將蕭嫌移送台中地檢署偵辦。