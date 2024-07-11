ATM每日上限狂領68天！黑幫詐50人6千萬　檢轟銀行毫無作為

▲台北地檢署指揮警方破獲天道盟黑幫詐團案，一共起訴23人。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

天道盟正義會南崁幫幹部詹皓惟、徐維育為首的黑幫分子，與柬埔寨詐團合作，在台招募車手向遭電話詐騙的民眾收取現金或提款卡，然後每天到銀行瘋狂提領到單日上限為止，有被害人帳戶遭連續提領68天，銀行卻毫無預警或關懷作為，讓包括退休工程師在內50多人受騙超過6222萬元，台北地檢署11日依詐欺、組織犯罪等起訴詹、游23人。

據了解，本案是檢警追查一起妨害秩序案件時，發現鎖定對象從事詐騙車手非法勾當後，透過嚴密的電信偵查手段，發現天道盟正義會南崁幫詹皓惟、徐維育2人，分別與柬埔寨的盤口合作，由柬埔寨詐團打電話以「假檢警」、「假投資」向民眾行騙後，詹、徐各自指揮車手、收水團隊收錢，並一律帶回桃園五青路鐵皮屋，用專業點鈔機清點後，直接轉成虛擬貨幣流向境外。

台北地檢署主任檢察官陳映蓁指揮基隆市刑大、刑事局電偵大隊在2024年3月11日首先查獲詹皓惟後，發現詐團仍在持續運作，原來是詹的「業務」，已經被徐維育接手繼續運運作，還是大學生的游韶安、黃博暄也接下車手頭的工作，其中黃博暄更因自豪「數學程度好」，負責收水點鈔工作。

專案小組清查，詹、徐2人率領的手下都年僅20多歲，還有許多未成年人，為了迅速賺錢，不顧50多名被害人，其中大部分人年事已高，竟毫不猶豫地把他們晚年安養金都騙走，其中1名被害人還是80多歲的退休工程師，為了回饋社會，目前還在大學博士班授課，也受騙數百萬元，求償無門。

詹、徐等23人被起訴涉嫌從2023年8月起，到2024年4月間為止，共詐得超過6222萬元，全案1人在逃通緝中，另有多名未成年人移送少年法庭調查，北檢除正持續追查贓款流向外，也特別呼籲，期盼金融機構如遇客戶帳戶每日ATM提領最高額達3日以上，且提領之ATM與客戶住居所在不同縣市，即主動關懷，以防止民眾受詐。