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你中幾項？網友熱議火氣大出現八大症狀　難以入眠排第一

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,過馬路,行人穿越道,禮讓行人,年輕人,暑假,觀光客,遊客,逛街,天氣,極端高溫,中暑,酷暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲夏天熱到不行，身體更熱！（圖／記者李毓康攝）

記者楊智雯／綜合報導

在當今快節奏的社會中，工作壓力已成為許多人難以擺脫的陰影，不僅在職者承受巨大壓力，求職者的心理負擔可能更為沉重，「一畢業就失業，找不到工作，一找到工作就被開除，壓力超大」、「遇到人開頭就是問找到工作了嗎」許多網友待業期壓力大，除了要擔心找工作的事情之外，也要面對來自父母的壓力，焦慮和挫折感正在悄然影響著年輕一代的身心健康，《OpView社群口碑資料庫》近3個月的數據「火氣大症狀」相關話題的網路聲量持續攀升，天氣熱火氣大的情緒影響到身體健康不容小覷！

在中醫理論中，當體內的陰陽失衡、熱氣上升，導致身體「內熱」過多而無法正常排除時，便可能出現失眠、疲倦、嘴破等一系列不適症狀，也就是俗稱的「火氣大」；這些症狀不僅會影響日常生活品質，也可能是身體健康亮紅燈的警示，因此需要即時地調理和改善。

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▲▼火氣大,網友,OpView社群口碑資料庫。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

▲網友熱議火氣大出現八大症狀排行榜。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

近三個月天氣熱爆不少人坦言「火氣大」導致「難以入眠」。現代人生活節奏快速，長時間的工作壓力，讓身心處於緊繃狀態。中醫師指出，這種疲勞累積，心理壓力與焦慮情緒，會影響「氣」的運行，進而導致神經、內分泌系統失調，出現失眠情況。

有網友分享自己轉職後的經驗，「工作壓力大，導致我睡眠品質差，經常在床上翻來覆去，整個人很上火」。許多網友在討論區分享降火秘訣，如「仙草茶、蘆筍汁、椰子汁」、「飲食清淡」、「少吃油炸，或吃中藥調理」等，這些都是生活中容易實踐的方法，有助於調節身體的「內熱」，改善「火氣大」的症狀。

另外，「頭暈／頭痛」也是「火氣大」時的常見困擾。《OpView社群口碑資料庫》在文中引用醫師的觀點指出「肝火上來時，容易導致高血壓、頭面發紅、頭痛」，飲食失衡或情緒壓力都可能引發頭痛或暈眩。網友在社群討論區中分享緩解此症狀的方式，如「改善生活作息，適量攝取涼性食物」、「菊花茶、薄荷葉等草藥具有清熱解暑、舒緩頭暈和頭痛的功效」。若不適症狀持續未改善，應及時就醫，避免病症加重。

許多人表示，火氣大時常感到「疲倦、倦怠」，甚至因身體燥熱、夜晚難以入眠，導致「早上連起床的力氣都沒有」。《OpView社群口碑資料庫》在文章指出中醫師認為，身體上火時不只會影響睡眠品質，體內的氣血運行也可能受阻，使身體各部位得不到足夠的氧氣和營養，從而感到疲倦無力。

對於火氣大造成的「食慾不振」，網友們也紛紛分享自家的開胃食譜，像是「優格、水煮蛋、蜂蜜、蘋果，醃小黃瓜、涼拌木耳」、「香蕉燕麥乳清全部打一起喝掉」等等，推薦透過食用清爽的食物來提起胃口。

除了上述提及的症狀外，口乾舌燥、嘴破、口臭、長痘痘等也都是相當常見的上火症狀，尤其夏季高溫和濕熱的氣候更容易誘發火氣。因此，平時就要注意飲食的營養均衡，並保持良好規律作息、適時排解情緒壓力，別忽略了來自身體的警訊。

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