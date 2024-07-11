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全家掛紅布條幫「隔壁同事」慶生！　網讚：超商界E人

▲▼ 。（圖／）

▲全家今於臉書po文，曬出一張紅布條照片，上頭寫著「祝全家小編隔壁同事7/11生日快樂」，引起網路熱議。（翻攝自全家FamilyMart臉書粉專）

圖文／鏡週刊

全家便利商店今（11）日特別在臉書po文，曬出一張紅布條照片，上頭寫著「祝全家小編隔壁同事7/11生日快樂」，並大方送給當月壽星每人一杯中杯單品美式，可於全家App領取，還預告今天上午10點App會有驚喜給大家。這波行銷宣傳曝光後，引起許多人討論，還有人留言稱讚全家是「超商界E人」。

全家今於臉書「全家FamilyMart」粉專po文，似乎特別幫對手「7-ELEVEN」慶生，該粉專小編還曬出「祝全家小編隔壁同事7/11生日快樂」紅布條照片，並提到今天的限定優惠活動外，還大方送給7月的壽星每人一杯中杯單品美式，可於全家App領取。

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全家7/11掛紅布條幫「隔壁同事」慶生送壽星咖啡　網讚：超商界E人

▲全家在7月11日祭出限定1日優惠，拿鐵、荔枝貴妃紅茶、霜淇淋通通單件 71 折。（翻攝自全家FamilyMart臉書粉專）

隨後，全家小編又再度po文，預告今天上午10點，全家App優惠趣將會有驚喜活動，粉專小編也不忘再給次給予「隔壁同事」祝福，同樣喊出「祝全家小編隔壁同事，生日快樂」。

這波行銷宣傳曝光後，引起許多網友湧入留言，「隔壁同事本人都沒這麼認真過生日~」、「全家小編就是拿～麼大方！」「好朋友慶祝很給力」、「相較之下，小7小編真的輸太多了」、「還沒完？太有愛了吧！」「小編每年都幫隔壁同事慶生，真好」「太可愛了吧 我突然想知道全家生日是哪天」。


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