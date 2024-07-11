快訊／台東男「菜刀殺女友」再放火燒屋　孫子勸架被砍傷

▲台東一名潘姓男子持菜刀砍殺36歲同居女友，再揮刀砍孫子。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲、鄒鎮宇／台東報導

台東縣東河鄉發生一起人倫悲劇，78歲潘姓男子不滿63歲張姓女友為了阿美族豐年祭練舞一事而發生爭吵，隨後持刀殺害張女，再砍傷勸架的21歲許姓孫子。事後，潘男拿汽油縱火燒屋，將同居36年的張女燒成焦屍，詳細案情仍待警方釐清。

警消10日晚間11時52分獲報到場，發現許姓孫子躺在地上、屋內冒出濃煙，立刻佈水線灌救，控制火勢後才發現張女在一樓屋內被燒成焦屍。警方初步釐清後，將潘姓男子帶回偵訊。

▲▼潘男犯案後情緒非常冷靜。（圖／記者楊漢聲翻攝）



據悉，21歲的許姓孫子聽到外公和張姓阿嬤為了豐年祭的事爭吵，走出房門呼喊阿嬤沒得到回應，好奇上前查看，不料卻被阿公用菜刀猛砍，嚇得立刻逃出家門，並打給表哥及媽媽求救。傷勢部份，許男左手掌被嚴重割傷、身上也有輕微燒燙傷，送醫後已進行初步治療並緊急縫合傷口。

潘男與張女同居36年，10日晚間疑似先砍死張女，再拿汽油縱火燒屋，目前打火機已被做為證物扣留，偵訊時也未有反應，情緒非常冷靜。

潘男、張女家屬得知張女的死訊後，悲痛地抱在一起痛哭。有親友透露，潘男曾因阿嬤做直銷而發生爭吵，10日深夜又因阿嬤練舞而大吵。