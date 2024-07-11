對向駕駛逆向切出猛按喇叭開戰　網友歪樓：女乘客歌聲才經典

記者黃翊婷／綜合報導

1名駕駛日前開車行經新北市三重區後竹圍街時，行經一處路口竟目睹對向1輛汽車突然逆向切出來，2車險些撞上，頓時喇叭聲大響，但他堅持不退，最後逆向駕駛才慢慢倒車回到原車道。影片公開之後引發許多網友正反意見討論，有趣的是，獲得最多人稱讚的居然是車上女乘客的歌聲，「唱歌才是經典」、「唱歌我給100分，不能再高了」。

▲對向駕駛逆向，雙方一度在路口僵持不下。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

[廣告]請繼續往下閱讀...

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」公開一段行車記錄器影片，1名駕駛10日下午1時許開車行經新北市三重區後竹圍街一處路口，當時對向車道有1輛白車準備通過路口，沒想到後方另1輛車突然逆向衝出來，雙方險些撞上，現場頓時喇叭聲大響，車上女乘客也嚇到尖叫，連忙勸道「不要不要、沒關係」。

2車駕駛在路口對峙大約4秒鐘，逆向駕駛才慢慢開始倒車回到原車道，雙方並未發生其他衝突。影片公開之後掀起網友兩派意見討論，有人力挺原PO駕駛，認為本來就是對方逆向違規，他沒有做錯；另一派人則覺得，當時車上還有其他乘客，為了自己和乘客的生命安全，其實不用這麼步步緊逼。

不過，這段行車記錄器影片中，獲得最多網友稱讚的其實是女乘客唱台語歌的歌聲，大家紛紛留言表示，「唱歌很好聽」、「唱歌才是經典」、「唱歌我給100分，不能再高了」、「歌聲好可愛」、「女生唱歌很有趣耶哈哈哈」；甚至還有網友幫忙找出當時車上播放的歌曲，是台灣台語女歌手陳小雲的〈愛情的騙子我問你〉。