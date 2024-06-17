開車喝水嗆到！他逆向開上人行道　撞店家水泥柱才停

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區今天（17日）下午發生一起汽車衝進騎樓的意外。駕駛銀色轎車的男子，行經板橋中山路二段時，突然將車逆向開至對向車道，並直接開上人行道撞到店家水泥柱才停下。警消抵達，男子僅受到輕傷，表示不須送醫，並稱因天氣炎熱，邊開車邊喝水不慎嗆到，才導致操作不當發生事故。

▲陳男開車時喝水，不慎嗆到逆向直接撞上人行道。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，肇事汽車駕駛58歲陳姓男子，下午1時許先到新北板橋中山路二段一帶辦事，接著準備前往北市，上車後因天氣炎熱又加上剛步行趕路，邊行駛車輛一邊拿水喝，喝到一半不慎嗆到，導致手滑無法控制方向盤，汽車才會失控直接撞進對向騎樓，所幸陳男僅有輕傷，未波及其他行人及車輛。

▲陳男撞上騎樓水泥柱才停下，所幸僅受到輕傷。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方抵達，對陳男進行酒測，並未發現酒駕情況，車上如他所說，僅有礦泉水瓶，未搜出其他違禁物品。警方將調閱監視器，釐清事故發生原因，並通報拖吊車將陳男車輛拖吊。而陳男逆向違規，將依違反道路交通管理處罰條例，處600元以上1800元以下罰鍰。

▲陳男逆向撞上騎樓，所幸並未波及其他行人及車輛。（圖／記者陸運陞翻攝）