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陸委會向旅遊業推廣「赴陸港澳登錄系統」　盼業者幫忙宣導

▲▼陸委會舉辦「國人赴陸港澳動態登錄系統暨相關注意事項說明會」。（圖／翻攝陸委會）

▲陸委會舉辦「國人赴陸港澳動態登錄系統暨相關注意事項說明會」。（圖／翻攝陸委會）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會委請中華民國旅行商業同業公會全國聯合會於9日舉辦了「國人赴陸港澳動態登錄系統暨相關注意事項說明會」，向旅行業界推廣「國人赴陸港澳動態登錄系統」，希望業者能協助向旅客宣導，多多使用登錄系統。

陸委會港澳蒙藏處處長盧長水致詞時表示，自從去年疫情解封以來，台港、台澳及兩岸之間的人員往來逐步回溫，但這幾年間，中國大陸相繼增（修）訂了諸多國安法規，香港也實施「港版國安法」、「維護國家安全條例」等，陸委會因此不斷接獲民眾查詢，關切前往港澳、中國大陸旅遊、出差或轉機的安全問題。

陸委會已持續透過官網、臉書、記者會等多元管道提供國人相關資訊，也透過本次座談，向旅行業者完整說明，請旅遊業者及導遊協助政府向國人宣導，希望「多一分提醒，少一分擔心」。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，提醒國人旅遊風險，是政府應盡的義務與責任，也希望國人出遊都能平安、才能盡興。

本次活動約有60名旅行業者參加，陸委會也向旅行業者推廣「國人赴陸港澳動態登錄系統」，希望業者能協助向旅客宣導，多多使用登錄系統。

陸委會強調，我方推動兩岸、台港及台澳之間健康有序交流的立場始終如一，「希望相關方面也能將心比心，確保讓人安心經商、旅遊、交流的正常與友善環境。」

▲▼陸委會舉辦「國人赴陸港澳動態登錄系統暨相關注意事項說明會」。（圖／翻攝陸委會）

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陸委會赴陸港澳登錄系統國人赴陸港澳動態登錄系統

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