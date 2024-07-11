女兒怒刪爸爸手機App　網友：卸載也是「中國用語」？

▲「中國用語」引發網友討論。（圖／翻攝自Threads）

記者陳香菱／綜合報導

台灣網路使用者的平均年齡持續上升，不再只有年輕人活躍於抖音、小紅書和YouTube等平台。這樣的變化引發了一種現象，即越來越多的台灣人的語言習慣受到中華文化的影響。

日前，一名女網友在「Threads」上發文表示，她的爸爸在車上想要分享近日看到有趣的影片，於是脫口而出「我今天看到那個視頻…」，原PO當下直接打斷爸爸的話，要求他重新組織語言，但他卻忘記「影片」這個詞語，只記得「視頻」。

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原PO表示，有些好用的特殊詞語不知道要用什麼替換可以理解，但「影片變成視頻」、「行充變成充電寶」、「洗面乳變成洗面奶」等用法實在讓她無法接受。

「回家把平板手機都給我，我要把你的小紅書跟Youtube全部卸載 ^_^」她甚至生氣到打算把爸爸的平板和手機都拿去刪掉所有「中國用語」的App。但有網友表示，其實「卸載」一詞也是中國用語，這些詞語都慢慢滲透到我們的生活當中，其實聽得懂最重要。

網友們對此事的反應各異，有人認為「語言是用來溝通的」、「會講卸載這字眼是不是應該先斷金援趕出家裡再說」，也有人戲稱「真希望他爸回他早上好」。有趣的是，也有人指出原PO自己在說「卸載」這個詞時並沒有察覺，因為在台灣，我們通常會說「刪掉App」。