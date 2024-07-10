賴士葆撞行人道歉！Cheap揪疑點：沒看到行人，但看到他們在聊天？

記者柯振中／綜合報導

國民黨立委賴士葆9日駕車撞到行人，事件掀起風波，他也為此在鏡頭前鞠躬道歉。不過，網紅Cheap戳破盲點，質疑「沒看到行人所以撞到，但有看到她們在聊天」，這種行為更加過分。

賴士葆撞上2名行人以後，臉書瞬間被灌爆，他也為此在鏡頭前道歉。不過在說明時，他先是為了這件事情道歉，接著再補充來龍去脈，說出「但是因為那個A柱死角，沒有看到左邊兩位女士」等話語，鞠躬後又補充「他們倆位一直在聊天，可能沒有看到我的車子這樣」，所以才導致兩邊擦撞，這件事情他會負全責，也已經取得諒解。

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▲賴士葆未禮讓行人釀車禍，鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，Cheap抓到賴士葆言語中的盲點，「撞到人就算了，還不准人家聊天」，難道聊天也犯法嗎，「那以後你不管走路、開車都不要聊天，以免沒看到汽車或行人。」

Cheap認為，賴士葆沒看到行人所以撞到人，但「有看到她們在聊天」，且還撞下去，這樣更加過分。

▲賴士葆未禮讓行人釀車禍，鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）



Cheap提到，這件事凸顯了過去台灣的交通教育出問題，老是宣導馬路如虎口，要行人注意車輛，賴士葆才會說出這種話語，「根本卸責阿，忽視駕駛員該承擔的責任。連立法者都這樣想了，這也難怪行人地獄。」

Cheap說到，目前賴士葆已經73歲，最好是可以在退休前提個「高齡駕駛人管理法」，看是要效仿日本，逐步將高齡駕照回收，或是另有辦法。