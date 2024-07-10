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吳慷仁幫罕病童沐浴動作熟練！全聯捐款功能升級「全支付也能捐」

▲▼全聯佩樺圓夢社會福利基金會，再度與罕見疾病基金會攜手合作，舉辦「愛從1開始」零錢捐，邀大眾支持「罕病弱勢兒童助學培力計畫」，並邀吳慷仁擔任罕病愛心大使。（圖／全聯提供）

▲全聯與罕見疾病基金會攜手合作，舉辦「愛從1開始」零錢捐，邀吳慷仁擔任罕病愛心大使。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

台灣有近1.9萬個罕病家庭，7成以上無法治癒！金馬影帝吳慷仁擔任愛心大使，聲援罕病孩童，先前拍廣告片時幫忙沐浴，動作相當熟練，才透露曾經有在社福機構協助老人沐浴的經驗。而全聯「愛從1開始」零錢捐活動，今（10）日也正式宣布PX Pay捐款功能升級，更新增全支付捐款，管道多元、流程更簡單。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會，再度與罕見疾病基金會攜手合作，舉辦「愛從1開始」零錢捐，邀大眾支持「罕病弱勢兒童助學培力計畫」，幫罕病孩童健全發展。罕病童因為疾病，導致身體缺陷、外觀差異、發展遲緩等，進而影響學習意願，連帶讓成長之路受到阻礙。全聯與基金會合作至今7年，已幫助近1300位罕病孩子重拾信心。

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吳慷仁受邀擔任罕病愛心大使，先前前往新竹關西的罕見家園，進行公益廣告拍攝。拍攝當天，由於首次有大明星到訪，引起現場不少騷動，吳慷仁協助慢性兒童型腦硬化症病友沐浴，動作相當純熟，他才透露，自己曾在社福機構協助老人沐浴。而細膩親切的互動，也讓病友信祈和媽媽備感溫暖。

▲▼全聯佩樺圓夢社會福利基金會，再度與罕見疾病基金會攜手合作，舉辦「愛從1開始」零錢捐，邀大眾支持「罕病弱勢兒童助學培力計畫」，並邀吳慷仁擔任罕病愛心大使。（圖／全聯提供）

▲吳慷仁與罕病病友與家屬出席零錢捐記者會。（圖／全聯提供）

吳慷仁接著參觀「基因教育中心」、「多感官及感統教室」，除了深入了解豐富的罕病知識介紹，也親身體驗病友日常生活的不便之處，更從治療師對病童的專業指導，深刻體會到早療服務對孩子們的重要性。

其中最特別的莫過於無障礙共融遊戲輪椅轉盤，讓吳慷仁大感驚奇，萬萬沒想到使用輪椅行動的病童，也能開心的跟大家自由玩耍，他也變身孩子王，跟孩子們打成一片，現場氣氛頓時變得輕鬆許多，小朋友也爭相想給他愛的抱抱。

歷經整天拍攝，吳慷仁被病友自信滿滿的笑容感染，也看見家長間互助信任的力量，他提到，「在罕見家園裡，感受到病友獲得真正的歸屬，在社工、治療師等專業的協助下，病家不再徬徨無助；更重要的是原本艱澀難懂的罕見疾病，藉由基因教育中心的科普知識及互動體驗學習，有助於更多的學生從小就能認識罕病，進而尊重差異，了解每個人的不同之處。」

全聯「一塊閃耀，罕見之光」活動正式開跑，透過吳慷仁號召，期待大眾響應「罕病弱勢兒童助學培力計畫 」，鼓勵民眾在購物之餘，投下零錢行善，或使用PX Pay愛心捐贈。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全台全聯門市近1200家，都有展示公益海報與宣傳小手冊，也設置「愛心零錢箱」，統計今年零錢捐上半年總募得金額近1100萬，另外PX Pay會員突破千萬大關，福利點數共募得約1520萬點（相當於152萬元）。

▲▼全聯佩樺圓夢社會福利基金會，再度與罕見疾病基金會攜手合作，舉辦「愛從1開始」零錢捐，邀大眾支持「罕病弱勢兒童助學培力計畫」，並邀吳慷仁擔任罕病愛心大使。（圖／全聯提供）

▲全聯率先宣布捐出「1000萬點福利點數」，等同於現金100萬元。（圖／全聯提供）

全聯率先宣布捐出「1000萬點福利點數」，等同於現金100萬元，同時宣布PX Pay APP愛心捐贈功能升級，優化捐款流程，協助弱勢團體能即時獲得援助。目前先行開放今年合作的4個公益團體，未來將視情況陸續增加配合單位。

主要新增「全支付」捐款管道，也保有原本的福利點數捐贈，會員可在平台上指定受贈單位、選擇捐款金額，自由切換支付方式，操作模式更多元彈性，希望能增加會員參與公益的意願，提高線上募款效益。此外，在突發性救難情況發生時，也能快速新增緊急捐款項目，讓會員在第一時間注入善款，凝聚大眾的力量與善意，為社會貢獻心力。

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吳慷仁罕見疾病全聯PX Pay全支付

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