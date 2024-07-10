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勞動署照顧服務就業獎勵　電子業主管轉身穩定就業

▲▼ 南分署助電子業主管投身長照產業，穩定就業還可領10.8萬 。（圖／郎動力就業署嘉南分署提供）

▲▼ 南分署助電子業主管投身長照產業，穩定就業還可領10.8萬 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

據衛福部截至2023年7月底統計，有長照需求人口達83萬人以上，但全國照服員總計只有9萬5仟人，人力嚴重不足，為充實照顧服務人力及鼓勵待業勞工從事長照工作，勞動部持續推動「照顧服務計畫」與「照顧服務就業獎勵」，提供完整職前訓練課程並協助穩定就業，最高還可領10.8萬元獎勵金。其中曾是高階主管的陳介王，自電子業華麗轉身，從原本管理上萬人變成專心照顧幾個人，雖然高薪腰斬，但「賺到」健康與家庭，喜迎職涯第二春。

▲▼ 南分署助電子業主管投身長照產業，穩定就業還可領10.8萬 。（圖／郎動力就業署嘉南分署提供）

▲從事照服員的陳介王轉職不怕苦，彈性的工作時間，讓他能職場與家庭兼顧 。（圖／勞動力就業署嘉南分署提供）

「人生的旅程，總有意想不到的轉折」54歲的陳介王說，從雲林科技大學工業管理系畢業後，投入電子業逾20年，待過華碩等知名大廠，也曾派駐大陸管理上萬人，月薪達新台幣10萬元，相對工作壓力大、常忙到半夜，更與家人長期分隔兩地，「外表看似風光，但是箇中滋味冷暖自知」。隨著年紀增長，他4年多前有感身體吃不消，毅然揮別待了大半輩子的電子業回到台灣，在高雄創業開快餐店，夫婦倆攜手打拚兩年多，卻碰上新冠疫情攪局，生意慘澹，同時間，住雲林的父親重病需專人照料，他考量母親年邁難負荷，便決定收店，帶妻子一同返鄉照顧老父。

▲▼ 南分署助電子業主管投身長照產業，穩定就業還可領10.8萬 。（圖／郎動力就業署嘉南分署提供）

▲陳介王悉心照顧每位案主，用心、親切的態度，備受肯定 。（圖／勞動力就業署嘉南分署提供）

在陳介王悉心照顧下，父親病況逐漸好轉，家人建議可以嘗試從事照服員，他起初很猶豫，「顧親人跟顧外人是二碼事」，後來決定相信專業，參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署結合地方政府辦理「照顧服務員訓練課程」，順利取得專業證照，並透過朴子就業中心推介，順利至嘉義仁安長照機構擔任接案居家照服員，打開照服職涯的第一扇窗，至今已穩定就業15個月，因資格符合還能請領「照顧服務就業獎勵」，預計可領10.8萬元，陳介王開心的說，「就像替自己加薪一樣，工作充滿動力」。

「做中學、學中做」他說，洗澡、餵飯、清潔、陪散步是基本，更重要是「陪伴」，讓被照顧者不再覺得孤單，而他細心、親切的特質總能走入人心，處理事情有條不紊，將居家照服做出新高度，「常被說比自己的孩子還親」家屬也都讚譽有加，最大成就感就是「被需要的感覺」。他認為社會人口老化，長照產業是未來趨勢，目前仍持續進修，盼能提升專業知識及技能，期許未來能在照服產業更盡一份心力。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，「照顧服務就業獎勵」能讓更多人認識與加入長照產業，還可穩定就業，凡勞工符合失業期間連續達30日以上或非自願離職等情形之一，經公立就業服務機構推介，並受僱照顧服務工作連續達30日以上，每月薪資不低於中央主管機關公告基本工資，按月核發補助。第1至6個月核發5000元，7至12個月核發6000元，13至18個月核發7000元，穩定就業越久補助越多，最高可領10萬8仟元。鼓勵民眾多多利用政府資源，投入照服產業，詳情請洽雲嘉南分署各就業中心或上台灣就業通網站（www.taiwanjobs.gov.tw)查詢。

 
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