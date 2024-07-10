　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

多元+好吃─臺灣油芒休閒食品　提供消費者新選擇

▲臺灣油芒 。（圖／高雄區農改場提供）

▲臺灣油芒 。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

農業部高雄區農業改良場為推展部落的傳統飲食與作物，協助部落提升臺灣油芒的栽培與加工技術，已將油芒開發製作成各式飯糰、部落特色料理、茶敘點心及飲品等多種好吃的休閒食品，提供消費者新選擇。

高雄農改場戴順發場長表示，臺灣油芒為原鄉部落的傳統食用穀物之一，具有多種營養成分，為植化素的天然良好來源，富含脂肪酸、胺基酸、礦物質、黃酮類及固醇類等多種營養成分，為植化素良好來源，可以直接與白米一起炊煮，讓白飯具有油亮光澤，並增加營養成分；或搭配其他穀類，炊煮出什錦飯、粥等。

▲臺灣油芒 。（圖／高雄區農改場提供）

▲臺灣油芒 。（圖／高雄區農改場提供）

臺灣油芒也可以結合其他原民特色作物，例如紅藜、小米或小芋頭等，做成油芒紅藜小米球飯糰、油芒小米玉子燒煎飯糰，或搭配其他食材做成各式飯糰、原鄉部落特色料理、茶敘點心，例如油芒蘿蔔糕、油芒甜甜圈及油芒蛋糕，或是爆米花、油芒麻糬等零食點心。臺灣油芒也可以磨粉後作為二次加工原料，製作餅乾、煎餅、麵包、麵條等加工產品。此外，亦可運用烘焙加工技術，先將臺灣油芒烘焙處理後，作為加工原料，製成臺灣油芒烘焙產品，例如臺灣油芒吐司、饅頭、油芒起士鹹餅乾、油芒烘焙茶、早餐穀物脆片等，使產品香味變化豐富，便於攜帶及營養攝取。

高雄農改場說，為協助原鄉部落提升臺灣油芒的栽培與加工技術，結合食農教育與友善環境耕作，增加臺灣油芒的栽培面積與產量，並促進臺灣油芒加值技術應用，以協助部落推展臺灣油芒。例如青葉部落巴藜永玉商店推出臺灣油芒特色料理及茶敘點心；茂林部落蝶手作烘焙坊製作臺灣油芒麵包、饅頭、餅乾及豆漿等產品。該場辦理臺灣油芒烘焙加工與人才培訓，培訓部落的年輕人才，優化萬山部落農遊活動，並推出臺灣油芒甜甜圈新產品，使傳統食物可以不同面貌延續，也讓參加部落旅遊活動的朋友有更多驚喜。

高雄農改場指出，推廣臺灣油芒成為茂林、霧臺及三地門等原鄉部落的原民特色作物之一，期望未來能營造如詩畫般的臺灣油芒地景，促進部落旅遊觀光產業及農業生產的永續發展。

ET快訊
郭台銘「10億古堡」曝光！　曾馨瑩帶女兒奔捷克避暑
快訊／高院「閱卷進度超前」！鄭文燦二度抗告案　最快今做出裁定
女留美返台嫁再婚男　1家3口無徵兆滅門！鄰居：常帶小孩散步
快訊／三重3死悲劇　相驗結果曝光
快訊／寶媽宣布「退出演藝圈」　希望大家幫助前男友汪建民
信義區變一片黃流！　「樓梯變土石流」住戶崩潰
快訊／鄭文燦交保檢再抗告！高院合議庭尚在審卷　預計今不裁定
快訊／籃協終於讓步！　補給每位瓊斯盃女籃球員2000元
俯瞰吳興街「狂炸一整條黃泥水」　照片震撼！退水畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣戶外教育走讀嘉年華邁入第8年　擴大集結30業者提供課程

口湖新港南道破損恐危漁民遊客安全　張嘉郡丁學忠會勘盼改善

銀行1月阻詐成功達5次　東港警贈警察大熊致謝

台中市長盃電競錦標賽開跑　主委加碼獎金16萬！史上最高

雲林山區野溪排水問題嚴重　立委張嘉郡籲水保署速解決

到院前救護研習暨救護技術競技　南投縣消防局成員奪冠

總經費3億！嘉市殯葬園區聯外道路拓寬　預計2026年完工

北港武德宮引AI解籤詩　30秒翻譯文言文諭示

多元+好吃─臺灣油芒休閒食品　提供消費者新選擇

屏東市公所7／13「夏日泡泡趴」　送500份世界金牌巧克力

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

問退麻醉老公「愛不愛我？」　他2秒後茫喊：不愛...GG惹

唐治平怒了！批檢警互踢皮球　沒先告知驗屍事宜：荒謬噁心

南投縣戶外教育走讀嘉年華邁入第8年　擴大集結30業者提供課程

口湖新港南道破損恐危漁民遊客安全　張嘉郡丁學忠會勘盼改善

銀行1月阻詐成功達5次　東港警贈警察大熊致謝

台中市長盃電競錦標賽開跑　主委加碼獎金16萬！史上最高

雲林山區野溪排水問題嚴重　立委張嘉郡籲水保署速解決

到院前救護研習暨救護技術競技　南投縣消防局成員奪冠

總經費3億！嘉市殯葬園區聯外道路拓寬　預計2026年完工

北港武德宮引AI解籤詩　30秒翻譯文言文諭示

多元+好吃─臺灣油芒休閒食品　提供消費者新選擇

屏東市公所7／13「夏日泡泡趴」　送500份世界金牌巧克力

伊能靜現身五分埔街頭！　8歲愛女「高過她肩膀」近況曝光

王彩樺曬二女兒峇里島比基尼照　夕陽下「身材曲線」全曝光

「鄭文燦涉貪」對綠營是核彈級威力　游盈隆分析：賴清德是受害者

打破行人地獄「恢復法治」提案逾5千人附議　交通部回應了

全球PC市占出爐！華碩銷售成長17%　「擠掉宏碁」殺回前五大品牌

傅娟喜帶4應援物飛曼谷！　歐陽娣娣「見鏡頭揭真相」：好假喔

病毒變聰明？以為是A流「嘴開一開是腸病毒」　醫嘆：很詭異

反制歐盟風電等反補貼調查　大陸宣布投資貿易障礙調查

快訊／高院「閱卷進度超前」！鄭文燦二度抗告案　最快今做出裁定

江坤俊醜聞幕後黑手曝光！4個月前就下通牒　跟拍17天連環爆

怪手+拖板車堵路中30mins　司機「護欄一頂」展神技脫困

地方熱門新聞

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

鄭文燦交保檢抗告　凌濤申請維安加固

捷運幸福站立體停車場今起免費

桃園吸引移居　推行人口政策獲內政部表揚

台南楠西消防分隊防範電器火災攜手居服員防災

金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

手工塔專賣店推60種口味　蛋黃酥名店「雙色爆米花」上市

北港武德宮AI解籤詩30秒翻文言文

台南區高中職免試入學分發完成錄取率99.60％

夏天臉部頭皮出油導致痘痘發臭禿髮王正坤醫師說分明

獨木舟橫渡小琉球出狀況　屏縣府加強水域安全

無人拉麵反遭網抓包食安　衛生局稽查4缺失

南投市6座公園獲中央補助2100萬改善兒童遊戲場

虎尾就業中心邀專家實作與求職者分享

更多熱門

相關新聞

高屏一期稻作進入孕穗期　籲農友注意病蟲害防範

高屏一期稻作進入孕穗期　籲農友注意病蟲害防範

高屏地區一期稻作已陸續進入孕穗期，且在清明過後，有較高的機會迎來春雨，又因氣溫亦可能起伏變化較大，將容易導致穗稻熱病之發生。穗頸及稻穗一旦罹病，常造成稻穗白化乾枯而減產。此外，飛蝨類害蟲亦已現蹤，因此高雄區農業改良場籲請農友特別注意病蟲害防治，避免發生及蔓延。

高雄農改場研發香脆焦糖米餅　健康+不黏牙

高雄農改場研發香脆焦糖米餅　健康+不黏牙

日夜溫差大　農改場籲農友防範葉稻熱病

日夜溫差大　農改場籲農友防範葉稻熱病

天冷葉背好睡覺　荔枝椿象噴藥最佳時機

天冷葉背好睡覺　荔枝椿象噴藥最佳時機

冷氣團報到！高雄農改場提醒加強防寒

冷氣團報到！高雄農改場提醒加強防寒

關鍵字：

高雄區農改場臺灣油芒戴順發場長

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

台中女師抱嬰墜樓雙亡！保母心碎

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

育嬰留職停薪師帶女兒墜樓　校方錯愕

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面