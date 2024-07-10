多元+好吃─臺灣油芒休閒食品　提供消費者新選擇

▲臺灣油芒 。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

農業部高雄區農業改良場為推展部落的傳統飲食與作物，協助部落提升臺灣油芒的栽培與加工技術，已將油芒開發製作成各式飯糰、部落特色料理、茶敘點心及飲品等多種好吃的休閒食品，提供消費者新選擇。

高雄農改場戴順發場長表示，臺灣油芒為原鄉部落的傳統食用穀物之一，具有多種營養成分，為植化素的天然良好來源，富含脂肪酸、胺基酸、礦物質、黃酮類及固醇類等多種營養成分，為植化素良好來源，可以直接與白米一起炊煮，讓白飯具有油亮光澤，並增加營養成分；或搭配其他穀類，炊煮出什錦飯、粥等。

臺灣油芒也可以結合其他原民特色作物，例如紅藜、小米或小芋頭等，做成油芒紅藜小米球飯糰、油芒小米玉子燒煎飯糰，或搭配其他食材做成各式飯糰、原鄉部落特色料理、茶敘點心，例如油芒蘿蔔糕、油芒甜甜圈及油芒蛋糕，或是爆米花、油芒麻糬等零食點心。臺灣油芒也可以磨粉後作為二次加工原料，製作餅乾、煎餅、麵包、麵條等加工產品。此外，亦可運用烘焙加工技術，先將臺灣油芒烘焙處理後，作為加工原料，製成臺灣油芒烘焙產品，例如臺灣油芒吐司、饅頭、油芒起士鹹餅乾、油芒烘焙茶、早餐穀物脆片等，使產品香味變化豐富，便於攜帶及營養攝取。

高雄農改場說，為協助原鄉部落提升臺灣油芒的栽培與加工技術，結合食農教育與友善環境耕作，增加臺灣油芒的栽培面積與產量，並促進臺灣油芒加值技術應用，以協助部落推展臺灣油芒。例如青葉部落巴藜永玉商店推出臺灣油芒特色料理及茶敘點心；茂林部落蝶手作烘焙坊製作臺灣油芒麵包、饅頭、餅乾及豆漿等產品。該場辦理臺灣油芒烘焙加工與人才培訓，培訓部落的年輕人才，優化萬山部落農遊活動，並推出臺灣油芒甜甜圈新產品，使傳統食物可以不同面貌延續，也讓參加部落旅遊活動的朋友有更多驚喜。

高雄農改場指出，推廣臺灣油芒成為茂林、霧臺及三地門等原鄉部落的原民特色作物之一，期望未來能營造如詩畫般的臺灣油芒地景，促進部落旅遊觀光產業及農業生產的永續發展。