三重3死人倫悲劇　3老哀痛認屍...岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

記者黃彥傑、吳佩蓁／台北報導

新北市三重昨（9日）發生一起三屍命案，42歲廖姓男子疑似與43歲劉姓妻子為了經濟、教育問題發生爭執，竟猛砍7刀殺妻後，帶著6個月大的兒子前往陽明山馬槽橋輕生。檢察官會同法醫今（10日）下午在二殯相驗廖男父子遺體，廖男父母及劉母強忍悲傷到場認屍，劉母一路啜泣哭喊「好殘忍，叫我看小孩」，最後在員警攙扶下進去相驗室。

▲廖父（右）及劉母（左）抵達殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝）



據了解，42歲廖男與43歲劉女於2023年3月結婚，今年1月生下兒子，雙方都在南港不同科技公司上班，不料，劉女卻因懷孕遭公司資遣，廖男2023年底也遭裁員，一家人頓失經濟來源，只能靠著雙方父母接濟過活。

▲劉母（右）勾著廖母（左）的手，抵達二殯認屍。（圖／記者黃彥傑攝）



警方初步調查，廖男9日中午12時50分左右，疑似與妻子為了經濟問題、幼兒養育問題爆發口角，他憤而持刀朝妻子猛砍7刀，下午1時15分獨自開車外出後又折返，下午1時27分抱著兒子再度離家，於下午3時許抵達陽明山馬槽橋，一個多小時後父子倆陳屍車內；鄭姓岳母9日傍晚5時許返家，發現女兒陳屍浴室，趕緊報警處理，全案才曝光。

▲劉母（左）難忍悲痛頻頻啜泣，廖父（右）伸手拍背安撫。（圖／記者黃彥傑攝）



檢方會同法醫今（10日）下午1時37分許在二殯相驗廖男及兒子遺體，廖男父母及劉母都強忍悲痛到場認屍，3人相互扶持，劉母左手扶額右手摀住胸口，一路哭著進入殯儀館，廖父則在一旁不斷拍背安撫親家，廖母也緊跟在後。

▲劉母情緒潰堤，哭喊「好殘忍，叫我看小孩」。（圖／記者黃彥傑攝）



之後劉母情緒突然崩潰，痛哭大喊「好殘忍，叫我看小孩」、「就像在我的心上劃一刀一樣」、「小孩真的好可憐，比我女兒還要可憐，叫我看小孩，好殘忍」，最終在員警攙扶下進入相驗室。

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