成熟小6生受訪稱「讀書是我本分」　同學一旁「驚到掉下巴」

記者蔡紹堅／綜合報導

香港中學學位分配（升中派位）近日放榜，大批港媒赴油麻地天主教小學採訪，其中一段學生受訪的片段在網路上爆紅。影片中，一名小六學生一本正經回應媒體的提問，說出了「讀書是我的本分」等成熟的話，但他的一名同學卻躲在後面擺出驚訝、錯愕的表情，旁邊的另名同學則是努力憋笑，畫面相當有趣。

根據港媒報導，受訪的陳姓學生獲分發至著名的華仁書院，因此許多媒體都想採訪他，他表示，自己平常的成績沒有那麼高，所以能分發到華仁書院是很驚喜、很意外的。

陳姓學生說，自己讀書的心得是，每周補習5天，一放學就去補習班上課了，付出很多，有這樣的回報很值得。

▼陳姓學生在前面認真受訪，一旁的同學露出驚訝表情。（圖／翻攝香港Now新聞）



被問到讀書會不會很辛苦時，陳姓學生強調，談不上辛苦，因為「讀書是我的本分」。

就在陳姓學生一本正經的受訪同時，他的兩名同學卻在旁邊耍寶，其中一人在聽到「補習5天」時，擺出了驚訝的「O型嘴」，聽到「讀書是我的本分」時，更是將表情升級到錯愕的「下巴垮下來」，另外一名同學則是一邊努力憋笑，一邊用眼神做交流。

影片曝光之後很快在網路上瘋傳，網友都認為後面做表情的小學生很有喜感，還有人大讚他是「新一代的周星馳」，也有不少人模仿他們拍出了搞笑影片。

油麻地天主教小學的校長陳淑儀10日上午也接受了當地電台的採訪，她表示，陳同學真的很努力，每天都補習爭取成績，說的都是真實的感受。

陳淑儀也提到，做表情的同學不知道陳同學每天補習，所以才覺得很驚訝對方「這麼辛苦」，而跟憋笑的同學做眼神交流，則是想表達，「人家在訪問，叫我們兩個站在那幹嘛？」

校長也強調，同學們都出色又可愛，一開始有點擔心網路上的言論會影響到他們，但溝通之後，確認他們的心情很好，沒有受到負面影響。