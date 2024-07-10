快訊／新版新冠疫苗確定選JN.1　10／1和流感疫苗同步開打

▲新冠疫苗接種，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

全球新冠疫情持續，目前主流變異株包含JN.1、KP.2等，針對秋冬新版的新冠疫苗，WHO建議疫苗抗原為JN.1，而美國則決定選擇KP.2，至於台灣要選擇哪一款疫苗？疾病管制署昨日召開專家會議討論，今（10）日下午公布結果，建議選擇單價JN.1疫苗，並且和流感疫苗同步於今年10月1日起分兩階段開打。

疾病管制署今日表示，世界衛生組織（WHO）於今年4月針對COVID-19疫苗抗原組成建議使用單價JN.1作為新疫苗抗原成分，以提升對抗主流病毒株之免疫保護力；另歐盟與鄰近日本、韓國亦同時採用單價JN.1疫苗。

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目前國內外疫情仍以JN.1為主流病毒株，考量KP.2及KP.3變異株為JN.1衍生後代，且兩者與JN.1之間棘蛋白突變位點差異小，經昨日提案衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，建議以單價JN.1疫苗因應我國今年秋冬面臨COVID-19之疫情，儘早提供民眾接種提升免疫保護力，防範新冠侵襲。

▲世衛與各國新冠疫苗選株建議。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，另經參依美國CDC針對COVID-19疫苗與流感疫苗同時接種之安全性，考量併同接種可提升接種率，降低併發COVID-19及流感重症發生風險。因此，今年10月1日起單價JN.1疫苗將與流感疫苗同步分兩階段開打。由於今年秋冬供應之莫德納疫苗12歲以上為單劑型（0.5mL/劑），12歲以下為多劑型（0.25mL/劑/每瓶10劑），相關接種期程及建議如下：

一、接種時程與對象：

（一）第一階段（今年10月1日起）：同流感疫苗第一階段實施對象。

（二）第二階段（今年11月1日起）：滿6個月以上民眾（未列在第一階段實施對象）。

二、接種建議：

（一）滿6個月至4歲幼兒：

1.未曾接種COVID-19疫苗者接種2劑，2劑間隔4周（28天）以上；

2.曾接種COVID-19疫苗者接種1劑，與前1劑間隔12周（84 天）以上。

（二）滿5歲以上兒童、青少年及成人：接種1劑，曾接種COVID-19疫苗者與前1劑間隔12周（84 天）以上。

疾管署說明，後續將依疫苗進口期程再另行公布相關接種規劃資訊，以提供國人接種，增進免疫保護力，降低重症及死亡風險。



▲新冠病毒變異株演變情形。（圖／疾管署提供）