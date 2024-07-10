才保證食鹽水OK　林靜儀半夜突改口！護藥界炸鍋

▲沈采穎呼籲衛福部不能對進口食鹽水品質掉以輕心，將監控責任全推給日方及醫護人員。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

立委羅廷瑋在立院質詢時爆料，衛福部食藥署日前從越南專案進口一批生理食鹽水，還指越南是我國允許合法進口藥品的「PIC/S藥品會員國」，但實際上，越南根本不是會員國。他說，衛福部國外藥廠工廠資料準備須知規定，不是PIC／S會員國的藥廠，就必須先到國外實地查廠，政府是否有查廠？若無查廠，萬一食鹽水品質出包怎麼辦？背後是否又有奇怪原因？不過，行政院長卓榮泰及衛福部長邱泰源乍聽此事，全當場傻眼，未給答案。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，衛福部調度管理生理食鹽水失當，醫護、藥局正為缺食鹽水忙翻天，現在還要注意緊急進口的生理食鹽水品質是否OK，疲於奔命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲羅廷瑋質詢時質疑，食鹽水進口有3大嚴重缺失，讓卓榮泰邱泰源都傻眼答不出來（圖／翻攝自立院直播）

她指出，衛福部曾在六月七日發佈新聞稿，宣示專案進口生理食鹽水都從PIC/S會員國進口，但昨日深夜，次長林靜儀卻在臉書上改口，指越南確實非PIC/S會員國，衛福部前後說法不一，必須給個清楚交代。

沈采穎指出，我國進口藥品標準、查核一向極嚴格，非PIC/S國藥品進口甚至會銷毀處理，為何衛福部此次能許可「非PIC/S國的藥品」專案進口？背後是否又有奇特考量？

沈采穎說，若答案是肯定的，衛福部長年致力推動國內藥廠必須有PIC/S制度的意義究竟在哪裡？PIC/S制度雖是國際認可的藥品品質標準，但日本藥界近期藥品頻頻出包，日本輿論痛批少數藥廠為利益犧牲病患權益，鬧上國際新聞版面，衛福部現在卻認定「日本說沒問題就沒問題」，衛福部真能保證，日本進口的越南生理食鹽水品質都OK嗎？萬一不幸出問題，台灣民眾是否又要打國際官司向日方求償？

沈采穎還說，林靜儀的臉書發文特別註明，專案進口的生理食鹽水因無我國藥品許可證，不符合藥害救濟，「但已在專案進口核准函載明，請廠商通知使用專案輸入藥品之醫療院所，使用該批食鹽水時，必須加強對其不良反應監視及通報，以保障病人權益」。

▲林靜儀在臉書上宣布，從越南專案進口的生理食鹽水，不適用我國要害救濟規定。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

「換言之，使用專案進口生理食鹽水若出問題，病患家屬也不能提出藥害救濟」，沈采穎質疑，既然更要保障病患權益，衛福部審核進口標準不是應比照立委質詢的更嚴格嗎？她強調，對於生理食鹽水品質不能掉以輕心，畢竟永豐就是因為生產的食鹽水出了問題，衛福部才能可冒著全台缺貨風險勒令停廠、導致缺藥慌。

沈采穎說，醫護人員及基層藥局，目前已為了調度各種不同規格的生理食鹽水忙翻天，但仍願與政府「共體時艱」，但她也很擔心，醫護人員未必有時間逐一確定使用的生理食鹽水是否來自越南，更別提加強監控病人可能不良反應，呼籲衛福部扛起政府應有的責任，別又要醫護、病患家屬自求多福。

林靜儀昨日深夜突在臉書發文，坦承目前進口的生理食鹽水中，確實有一批是從越南進口，而越南並非我國法令允許進口的PIC／S會員國，該批生理食鹽水因屬專案進口、並無我國藥品許可證，因此不符我國藥害救濟規定。

延伸閱讀