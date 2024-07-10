AIT處長谷立言「20年前已預言賴清德當總統」　勝選根本不驚訝

▲賴清德接見AIT新任處長谷立言。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日接見「美國在台協會台北辦事處（AIT/T）新任處長谷立言（Raymond Greene）」。谷立言在致詞時表示，賴清德勝選他一點也不驚訝，20年前賴清德以立法委員身分接受「國際領袖人才參訪計畫」的提名邀請，當時他就告訴國務院，賴清德非常有可能會是台灣未來的總統。

賴清德表示，谷立言對台美事務、區域情勢的掌握，不僅熟稔、而且十分專業。現在是台美關係最好的時候，相信谷立言榮陞返台，台美關係將好上加好。

賴清德指出，今年是《台灣關係法》立法45週年，對於美國政府持續落實對台承諾，包括拜登政府15度宣布對台軍售，展現對台灣安全的支持，他要再度表達感謝。

賴清德強調，台灣和美國是彼此堅實的夥伴，積極維護區域的和平穩定發展。面對中國一再挑戰，並試圖改變台海現狀，台灣作為國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，也會跟美國及理念相近國家密切合作，為區域的繁榮發展奉獻心力。

賴清德也期待台灣和美國持續深化經貿關係，包括推進「台美21世紀貿易倡議」第二階段談判，以及儘速解決台美雙重課稅問題。另外，面對全球AI浪潮，我們立下目標，要將台灣打造成「人工智慧之島」，相信台美之間在AI和創新領域方面，也能有更多的交流合作。以谷立言豐富的經驗、對台灣的大力支持，台美雙方一定能在各領域不斷深化夥伴關係。

賴清德提到，3年前他曾和處長伉儷及多位駐台代表一起參訪阿里山特富野古道，深入體驗原住民文化。每一位駐台代表都是各國認識台灣的窗口、都是台灣跟世界的連結。他再次歡迎谷立言回到台灣，期盼為好上加好的台美關係共同打拚。

谷立言則表示，對於賴清德勝選，他一點也不驚訝。在20年前，賴清德就以立法委員身分接受「國際領袖人才參訪計畫」的提名邀請，這是美國投資全球未來領袖的一項交流計劃。當時擔任美國在台協會政治官的他，就告訴國務院，「這位立法委員非常有可能是台灣未來的總統」。

谷立言說，之後，他也非常高興能夠在賴清德擔任立法委員、市長、行政院長及副總統的各個時期，在台北、台南及華府等地互動交流。

谷立言強調，美國會持續支持台灣的自我防禦能力。因為台美對台海和平穩定有著共同且長遠的利益，這對印太地區及全球的安全繁榮極為重要；美國支持台灣也符合美國長久以來以《臺灣關係法》、中美三個聯合公報及「六項保證」為指導的政策。

谷立言說，期待與新政府在經濟、文化、人員交流及科技等領域加強合作，進一步強化已經堅如磐石的臺美關係。並指出，台灣是美國經貿及促進全球供應鏈韌性的關鍵夥伴。2年前，雙方啟動「台美21世紀貿易倡議」，深化彼此經濟關係。在人員交流方面，「傅爾布萊特計畫」是全球規模最大的機制之一；臺美教育倡議則提供另一項機制，擴展雙方語言學習與教學。

谷立言強調，台美雖然面對日益複雜的挑戰，但雙方長期夥伴關係也不斷強化。他有信心，在全球民主共同體的支持下，可以持續守護台灣民主、促進雙方繁榮，並將雙邊關係提升到另一個新高度。