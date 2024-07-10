　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT處長谷立言「20年前已預言賴清德當總統」　勝選根本不驚訝

▲▼賴清德接見AIT新任處長谷立言。（圖／總統府提供）

▲賴清德接見AIT新任處長谷立言。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日接見「美國在台協會台北辦事處（AIT/T）新任處長谷立言（Raymond Greene）」。谷立言在致詞時表示，賴清德勝選他一點也不驚訝，20年前賴清德以立法委員身分接受「國際領袖人才參訪計畫」的提名邀請，當時他就告訴國務院，賴清德非常有可能會是台灣未來的總統。

賴清德表示，谷立言對台美事務、區域情勢的掌握，不僅熟稔、而且十分專業。現在是台美關係最好的時候，相信谷立言榮陞返台，台美關係將好上加好。

賴清德指出，今年是《台灣關係法》立法45週年，對於美國政府持續落實對台承諾，包括拜登政府15度宣布對台軍售，展現對台灣安全的支持，他要再度表達感謝。

賴清德強調，台灣和美國是彼此堅實的夥伴，積極維護區域的和平穩定發展。面對中國一再挑戰，並試圖改變台海現狀，台灣作為國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，也會跟美國及理念相近國家密切合作，為區域的繁榮發展奉獻心力。

賴清德也期待台灣和美國持續深化經貿關係，包括推進「台美21世紀貿易倡議」第二階段談判，以及儘速解決台美雙重課稅問題。另外，面對全球AI浪潮，我們立下目標，要將台灣打造成「人工智慧之島」，相信台美之間在AI和創新領域方面，也能有更多的交流合作。以谷立言豐富的經驗、對台灣的大力支持，台美雙方一定能在各領域不斷深化夥伴關係。

賴清德提到，3年前他曾和處長伉儷及多位駐台代表一起參訪阿里山特富野古道，深入體驗原住民文化。每一位駐台代表都是各國認識台灣的窗口、都是台灣跟世界的連結。他再次歡迎谷立言回到台灣，期盼為好上加好的台美關係共同打拚。

谷立言則表示，對於賴清德勝選，他一點也不驚訝。在20年前，賴清德就以立法委員身分接受「國際領袖人才參訪計畫」的提名邀請，這是美國投資全球未來領袖的一項交流計劃。當時擔任美國在台協會政治官的他，就告訴國務院，「這位立法委員非常有可能是台灣未來的總統」。

谷立言說，之後，他也非常高興能夠在賴清德擔任立法委員、市長、行政院長及副總統的各個時期，在台北、台南及華府等地互動交流。

谷立言強調，美國會持續支持台灣的自我防禦能力。因為台美對台海和平穩定有著共同且長遠的利益，這對印太地區及全球的安全繁榮極為重要；美國支持台灣也符合美國長久以來以《臺灣關係法》、中美三個聯合公報及「六項保證」為指導的政策。

谷立言說，期待與新政府在經濟、文化、人員交流及科技等領域加強合作，進一步強化已經堅如磐石的臺美關係。並指出，台灣是美國經貿及促進全球供應鏈韌性的關鍵夥伴。2年前，雙方啟動「台美21世紀貿易倡議」，深化彼此經濟關係。在人員交流方面，「傅爾布萊特計畫」是全球規模最大的機制之一；臺美教育倡議則提供另一項機制，擴展雙方語言學習與教學。

谷立言強調，台美雖然面對日益複雜的挑戰，但雙方長期夥伴關係也不斷強化。他有信心，在全球民主共同體的支持下，可以持續守護台灣民主、促進雙方繁榮，並將雙邊關係提升到另一個新高度。

ET快訊
遭抹黑是「江坤俊小三」！　美女律師不忍了：沒吃那麼差
快訊／5月底才2勇消殉職！　晴空匯B1又竄煙
母女墜樓雙亡　保母赴現場心碎「地板這麼燙」
快訊／國1北上6車追撞！　回堵塞爆
嬰出生就慘死！醫判賠1404萬「醫界跳腳」　阿公憤怒回應了
實支實付2張熱門保單要掰了！　國壽：後天起停售
快訊／台61線死亡車禍！　駕駛「滿臉血受困亡」
快訊／9縣市大雨特報　下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AIT處長谷立言「20年前已預言賴清德當總統」　勝選根本不驚訝

踢爆國防大學偷拆還謊稱沒裝「中國製路由器」　黃國昌：太可惡

海洋產業鏈人才培育需要永續　林岱樺催生高雄設立海事產學專班

能源政策不符全國利益　李鴻源：執政黨仍要硬幹

組「專案小組」查鄭文燦遭綠議員嗆逾權　凌濤：你家族也涉入？

蔣萬安、邰智源拒菸廣告「逗趣花絮」曝！　兩人「自由發揮」笑開懷

鄭文燦遭爆涉貪「捲蔡賴鬥法」？　王鴻薇預言：檢方筆錄恐流出

藍排審《核管法》核電延役　綠喊未有共識：質詢完就散會！

鄭文燦涉貪！賴清德重傷？　尚毅夫：林士傑被幹掉傷更重

批藍白詞窮只能罵開鎖！　黃捷：攻擊我的都代表「戰功勳章」

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

怪手+拖板車堵路中30mins　司機「護欄一頂」展神技脫困

林口失蹤少女尋獲 7晚住在7男家 ｜20240709 ET午間新聞

AIT處長谷立言「20年前已預言賴清德當總統」　勝選根本不驚訝

踢爆國防大學偷拆還謊稱沒裝「中國製路由器」　黃國昌：太可惡

海洋產業鏈人才培育需要永續　林岱樺催生高雄設立海事產學專班

能源政策不符全國利益　李鴻源：執政黨仍要硬幹

組「專案小組」查鄭文燦遭綠議員嗆逾權　凌濤：你家族也涉入？

蔣萬安、邰智源拒菸廣告「逗趣花絮」曝！　兩人「自由發揮」笑開懷

鄭文燦遭爆涉貪「捲蔡賴鬥法」？　王鴻薇預言：檢方筆錄恐流出

藍排審《核管法》核電延役　綠喊未有共識：質詢完就散會！

鄭文燦涉貪！賴清德重傷？　尚毅夫：林士傑被幹掉傷更重

批藍白詞窮只能罵開鎖！　黃捷：攻擊我的都代表「戰功勳章」

假冒謝金河坑殺地產大亨　3月撈1.7億！風飛沙幫成員搞詐團被逮

部分空域流量管制　桃機：今飛港澳、泰國、中東航班恐延誤

熱到就醫暴增！醫示警「熱急症5分類」：中暑最慘

月收入6萬買到透天厝！她不解「為何有人買不起房」　兩派戰翻

黃少谷爆曾罹患重度憂鬱症想輕生！　陷低潮：覺得自己不配當人

東海大學新宿舍花5億！一學期「4人房28K」　學生傻眼：寧願租屋

前員工辦公室「只遺留2紙袋」！　蔡阿嘎：很好心

快訊／5月底火警釀2勇消殉職！新竹晴空匯同大樓45天後又竄煙

快訊／李漢昇加盟攻城獅　喊話期待和高國豪聯手

英日文太爛！他靠LINE「1功能」暢遊東京　網驚：竟有這種東西

政治熱門新聞

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

鄭文燦二度交保！檢4理由糾纏到底　沈富雄預言結局

賴士葆撞飛斑馬線行人　道歉聲明2原因再炸鍋

快訊／開車撞飛斑馬線2女　賴士葆道歉：對傷者負擔全部責任

快訊／A柱擋視線撞2行人！　賴士葆鞠躬道歉：路口實在太暗

賴士葆昔日發言被挖出！　曾批行人法規像「白痴政策」今卻撞行人

黃暐瀚：藍營控黃捷找鎖匠是錯的！　揭「這方式」開門有點鑽漏洞

鄭文燦1200萬元交保　巴毛律師教「發財秘辛」

金門「最熱時間」大停電　陳玉珍要台電給個交代

快訊／一晚26架次共機擾台！　蘇愷-30、運-8配合「聯合戰備警巡」

鄭文燦2度交保　黃國昌：差點沒昏倒

駐美代表處官員傳霸凌、婚外情　千字文控4罪狀

李遠哲認同使用核電：人類滅絕更嚴重

徹查鄭文燦弊案到底！　凌濤發不自殺聲明成立「專案小組」

更多熱門

相關新聞

鄭文燦涉貪！賴清德「識人不明」重傷？

鄭文燦涉貪！賴清德「識人不明」重傷？

曾經在《豈有此呂》評論新內閣時爆料說過，若能不用鄭文燦，賴清德絕對不會用，資深媒體人尚毅夫說，但在驚動蔡英文說帖後，賴清德最後還是任用鄭文燦當海基會董事長。賴清德和鄭文燦有什麼樣的爭嫡之仇？真的如外傳辦鄭是賴下毒手？如今的賴是否還背上「識人不明」的罵名重傷呢？但尚毅夫分析，這些都比不上南市議員林依婷之父、南市區漁會理事長林士傑被人當街幹掉，對賴傷得重。

鄭文燦涉貪事件炸出了什麼？

鄭文燦涉貪事件炸出了什麼？

批綠不珍惜執政　柯文哲問賴2問題

批綠不珍惜執政　柯文哲問賴2問題

受邀擔任氣候委員會顧問　李遠哲表態：使用核電「大方向是對的」

受邀擔任氣候委員會顧問　李遠哲表態：使用核電「大方向是對的」

檢方聲押鄭文燦押不成！　王鴻薇：賴系、英系鬥到司法跟檢調了

檢方聲押鄭文燦押不成！　王鴻薇：賴系、英系鬥到司法跟檢調了

關鍵字：

AIT谷立言賴清德

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

夫妻金援靠娘家！岳母返家揭3屍案

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」

新手媽疑餵完奶被刺死！過程全錄下

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面