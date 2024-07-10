大雷雨狂轟！一票人直擊「消失的台北」　網喊：文山區水用倒的

▲雨水打濕鏡頭。（圖／翻攝自YouTube／象山看台北-4K即時影像，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象署今（10）日下午1時50分，針對15縣市發布大雨特報，並提醒注意雷擊和強陣風。稍早，YouTube頻道《台北觀光即時影像：象山看台北-4K即時影像》中，畫面也陷入一片黑，不少人驚呼，「好誇張，只有雨滴」、「消失的台北」。

從即時影像中可見，信義區天空一片黑壓壓的，雨水更打溼鏡頭，有一度甚至看不見樓房，大票網友洗版直呼，「又要暴風雨了」、「101在哪？」「變魔術消失了」、「今天比昨天大多了」、「好誇張，只有雨滴」、「士林北投天母還在大雨中」、「今天的雨也太誇張了，文山區水用倒的」、「轟隆隆隆」。

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另外，氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台中以北、南投地區及雲林以南、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

【大雨特報】

時間：10日下午至10日晚上

地區：台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區