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黃阿瑪、爽爽貓前進泰國曼谷！台灣療癒圖文IP拓展東南亞市場

▲▼看準泰國在東南亞市場的代表性與流行指標，文策院去年促成多部台灣BL漫畫、輕小說在泰國發行後，今年再次赴泰舉行圖文書版權推介會，將台灣的人氣圖文書、角色IP帶到曼谷，包括「黃阿瑪的後宮生活」、「爽爽貓與小勞撫」、「怪奇事物所」等，吸引大批人潮關注。（圖／文策院提供）

▲文策院將台灣的人氣圖文書、角色IP帶到曼谷，包括「黃阿瑪的後宮生活」、「爽爽貓與小勞撫」、「怪奇事物所」等，吸引大批人潮關注。（圖／文策院提供）

記者林育綾／台北報導

看準泰國在東南亞市場的代表性與流行指標，文策院去年促成多部台灣BL漫畫、輕小說在泰國發行後，今年再次赴泰舉行圖文書版權推介會，將台灣的人氣圖文書、角色IP帶到曼谷，包括「黃阿瑪的後宮生活」、「爽爽貓與小勞撫」、「怪奇事物所」等，吸引大批人潮關注。

文策院今年前往泰國以「療癒系圖文書」為主題，舉行版權推介會，更首次舉辦角色授權推介媒合會，7月5日在曼谷舉行，吸引近百位來自泰國出版、角色授權等相關業者前往交流，其中角色授權媒合場次報名熱絡，現場更完成了33組台泰業者媒合洽談。

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而7月5日至14日則在曼谷Samyan Mitrtown百貨商場設置「TAIWAN'S IP FUR-EVER LAND」期間限定展，展出黃阿瑪、爽爽貓等多個人氣IP角色，開幕首日就吸引大量人潮，駐足觀展、跟角色手板自拍打卡、翻閱實體樣書等。

▲▼看準泰國在東南亞市場的代表性與流行指標，文策院去年促成多部台灣BL漫畫、輕小說在泰國發行後，今年再次赴泰舉行圖文書版權推介會，將台灣的人氣圖文書、角色IP帶到曼谷，包括「黃阿瑪的後宮生活」、「爽爽貓與小勞撫」、「怪奇事物所」等，吸引大批人潮關注。（圖／文策院提供）

▲文策院今年前往泰國以「療癒系圖文書」為主題，舉行版權推介會。（圖／文策院提供）

文策院董事長蔡嘉駿指出，圖文書是泰國閱讀消費市場之大宗，圖文角色與延伸商品，也深受市場歡迎。而台灣擁有許多經過市場驗證、跨域發展豐富的圖文創作者與作品，這次的推介會與展覽，不僅展現台灣圖文創作的多元面貌、商業潛力，獲得當地正面迴響，也藉由拓展泰國市場，開啟台灣內容進軍東南亞各國的通路。

泰國出版商及書商協會（PUBAT）委員Theerapat Charoensuk 表示，台灣與泰國在出版領域的交流悠久，今年文策院的選書非常有趣，都是具有溫度、療癒人心，即便有著不同的文化背景，也能共感的作品。

知名泰國出版集團Amarin 的與會代表也表示，療癒書系與圖文書都是泰國十分暢銷的種類，這次推介會的作品介紹非常清楚，現場實體書展示也讓人直接感受到圖像的魅力，作品有趣且多元，能夠引起泰國讀者共鳴。擔任說書人的泰國知名繪本作家奇玩老師認為，今年文策院推介的書單深具意義，會是泰國讀者喜歡的作品，非常期待能見到這些作品發行泰文版。

▲▼看準泰國在東南亞市場的代表性與流行指標，文策院去年促成多部台灣BL漫畫、輕小說在泰國發行後，今年再次赴泰舉行圖文書版權推介會，將台灣的人氣圖文書、角色IP帶到曼谷，包括「黃阿瑪的後宮生活」、「爽爽貓與小勞撫」、「怪奇事物所」等，吸引大批人潮關注。（圖／文策院提供）

▲角色授權媒合場次報名熱絡，現場更完成了33組台泰業者媒合洽談。（圖／文策院提供）

今年參與的台灣角色代理業者們也分享，透過這次推介會與泰國業者的媒合洽談，對於泰國授權產業概況、市場經營策略、市場需求，都有更深度與直接的瞭解，是拓展東南亞市場的寶貴機會。

此次圖文書版權推介會，共呈現26部人氣圖文書，包括《怪奇事物所》、《黃阿瑪的後宮生活：貓咪超有事》、《我與我們之間，只差一句晚安》、《動物腥球圖鑑》、《台灣貓日子》等。會場也展示樣書與周邊商品，並提供線上泰語試閱等服務。現場包括泰國出版大社Amarin、知名連鎖書店與出版集團 SE-ED、當地指標出版社Nanmeebooks、Matichon等在內的眾多泰國業界人士到場交流。

角色授權媒合推介會，則透過角色介紹以及國內商業合作經驗的分享，向角色授權、餐飲、文具類品牌等泰國相關業者，展示台灣IP角色的成熟度與市場價值，促進授權與跨界合作機會。台灣角色代理商也透過speed matching環節，與當地業者進行提案與洽談，瞭解泰國市場運作與業者需求，建立產業關係，提升後續合作的機會。

▲▼看準泰國在東南亞市場的代表性與流行指標，文策院去年促成多部台灣BL漫畫、輕小說在泰國發行後，今年再次赴泰舉行圖文書版權推介會，將台灣的人氣圖文書、角色IP帶到曼谷，包括「黃阿瑪的後宮生活」、「爽爽貓與小勞撫」、「怪奇事物所」等，吸引大批人潮關注。（圖／文策院提供）

▲目前正於百貨商場舉辦的期間限定展，展出貓小姐、爽爽貓&小勞撫、黃阿瑪的後宮生活、怪奇事物所等台灣人氣IP。（圖／文策院提供）

目前正於Samyan Mitrtown百貨商場舉辦的期間限定展，展出貓小姐、爽爽貓&小勞撫、黃阿瑪的後宮生活、怪奇事物所、Minghan H.與 ChiChi & 87小兔等台灣人氣IP。民眾可翻閱實體樣書、掃描閱讀泰文試閱版、觀看各個創作角色資訊、線上購買相關周邊產品，並使用拍貼機與角色合照，親身感受台灣原創角色的獨特魅力。

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