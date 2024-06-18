文策院合作韓綜製作公司！計畫一年4個「台流綜藝節目」推向全球

▲文策院董事長蔡嘉駿(左)、韓國製作公司Something Special社長黃振宇(右)，簽署合作備忘錄，未來將共同開發、製作與投資綜藝節目。（圖／文策院）

記者林育綾／綜合報導

韓國綜藝節目風靡全球，文化內容策進院（文策院）宣布，將與韓國製作公司Something Special 合作，雙方共同簽訂合作意向書（MOU），未來將共同開發、製作、投資綜藝節目IP，打造有台灣元素的原創綜藝節目，並將具潛力的節目IP推向全球市場。

韓國Something Special是第一家以創意為基礎，專門針對綜藝節目模式，進行全球內容企劃、製作、發行的公司，扮演著製作公司、創作者與業者進入全球市場的重要橋樑，引領韓流，曾經手《Running Man》、《Show Me The Money》等多個綜藝節目IP，紅遍全球。

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▲Something Special 曾將《Running Man》跨國共製在地化，紅遍全球。（圖／翻攝自《Running Man》官方Instagram）



此次合作，Something Special 將會向文策院提出一年4個綜藝節目IP共同投資提案，節目中須含有「台灣元素」，包括台灣製作公司或製作人的參與、台灣藝人或素人演出，或於台灣拍攝取景等。

透過共同開發與製作，促進雙方在節目製作、創意、技術方面的交流，並藉由Something Special 的國際通路優勢，將具潛力的節目IP推向全球市場。

文策院董事長蔡嘉駿表示，韓國綜藝節目不斷推陳出新，每次觀賞都是全新體驗，多樣化的內容，受到全球矚目與引發觀眾共鳴。台灣也擁有獨特的文化與創意人才，希望藉由此次合作，深化台韓雙方在文化內容和技術上的交流，也期待更多海外觀眾透過影視內容認識與了解台灣，未來能有更多具台灣特色的內容躍上國際舞台。

蔡嘉駿也曾透露，台灣因為是民主國家，很多國際公司容易在此落地，台灣可以利用這點「主場優勢」，吸引國際資金投入我國的內容產業。