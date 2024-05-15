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寫故事拿獎金！文策院「原創故事概念大賽」　有望發展影集、遊戲

▲▼「2024 原創故事概念大賽」徵求全球華文原創內容，期望開發多元商業形式作品。（圖／文策院）

▲文策院舉辦首屆「2024 原創故事概念大賽」，徵求華文原創內容，期望開發多元商業形式作品。（圖／文策院）

記者林育綾／台北報導

台灣創作環境具備「多元、自由、開放」的優勢，為了擴大華文內容的全球商機，文策院將舉辦第一屆「原創故事概念大賽」，挖掘優秀華文原創故事、潛力創作者，找尋具有開發潛力的IP故事概念。初步徵件字數為3千字，不限題材及類型，讓故事概念有機會發展為出版、漫畫、電影、劇集、遊戲、劇場等多種商業形式，創造多元變現機會。

「原創故事概念大賽」鼓勵來自各個領域、不分國界的參賽者，將創意化為文字，不限應用領域，也不拘題材、特定類型，徵件作品的字數以3000字為原則，呈現多元社會內涵、具台灣連結性，或具國際社會共感度的優質創作，最後將評選出10件作品並頒發獎金，最高金獎為30萬元、銀獎20萬元、銅獎10萬元、潛力獎3萬元。

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▲許多優秀的影視作品，都是由文字形式的IP故事概念出發，發展為多元商業形式。（圖／《八尺門的辯護人》八大提供）

除了獎金，文策院也提供媒合資源，前5名作品將有機會參與10月「原創故事概念提案工作坊」，並於11月「2024 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」的「原創故事概念專場」進行提案，透過國際市場媒合，尋求潛在合作夥伴，讓優秀的前期故事概念，有機會以出版、漫畫、電影、劇集、遊戲、劇場等多種商業形式孵育，躍上世界舞台。

文策院董事長蔡嘉駿表示，文化內容產業的發展，往往需要好的內容故事源頭，「原創故事概念大賽」向全球華文創作者招手，也為台灣文化內容產業累積豐沛的原創內容，並結合文策院「人才培育」、「媒合資源」、「開發支持」等策略，讓具市場潛力的華文故事，獲得後續開發、製作等商業機會，擴大台灣文化內容的多元應用，與國際創作者及市場連結。

2024「原創故事概念大賽」徵件簡章

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