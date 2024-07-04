街邊驚見廖老大手搖飲！他「驚見4字」尷尬了　全場炸鍋：笑不出來

▲飲料店直接變成修改衣服店。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

當年一夕爆紅的「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」接連倒店！一名網友直呼，看到路邊有廖老大手搖飲，於是想買一杯解渴，結果走上前驚呆了「欸欸不對？」老闆直接貼「4字」改行了，文章曝光後，引發千名網友熱議，「招牌都不用改，就可以直接改行，絕」；但也有人直言「笑不太出來！」

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示，在高雄街頭看到一間熟悉的黃色招牌，是廖老大創立的「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，而熱到口渴的他要上前買飲料時，近看發現玻璃櫥窗上貼著4個字「修改衣服」，讓他尷尬後退直呼「欸欸不對？」

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照片可見，廖老大招牌並未拆除，一位阿姨還站在窗口，讓人一度誤以為是店員，但其實該間店早已倒閉，已經變成「修改衣服」店家。

底下網友熱議，「現在才是真正的阿娘喂！阿娘在修改衣服啦」、「也不錯！省裝潢費用」、「廖老大清楚教會大家，加盟費不能省，加盟還是要找有經驗、能長期經營的，現在那些加盟主應該都賠到脫褲」、「招牌都不用改，就可以直接改行，絕」、「這個招牌唯一的好處就是吸睛」、「警世意味濃厚」、「很正常吧！還有人在做鍋燒麵」、「我以為是檳榔攤」、「大園還在欸」、「台中我只看見還有一家在經營」。

但也有人感概直呼，「笑不太出來，這些人都很努力求生，努力活著，只是遇人不淑」、「人家也是為了生活啊 ...被割了一波」。

實際查看廖老大官網，各縣市依舊掛著分店名稱，但留有電話的加盟店只剩4間。