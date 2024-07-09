　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

近百人洗劫超商40分鐘「整間被搬空」！　美警9小時後才趕到

近百人洗劫美國便利超商40分　加州警方「9小時後」才抵達現場

▲ 加油站便利商店遭百人洗劫。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

美國加州奧克蘭一處設於加油站內的便利超商，日前遭近百位劫匪進行洗劫，時間甚至長達40分鐘之久。而誇張的是，這群劫匪不僅平安逃脫，加州警察甚至在案發9小時之後才抵達案發現場。

根據《紐約郵報》報導指出，整起事件發生於5日凌晨4點30分左右，遭搶的便利商店店主馬達耶（Sam Mardaie）表示，搶劫的劫匪人數約有80至100人之多，而當時店內只有2名店員，劫匪在40分鐘內幾乎把店內能搶的商品全部搶走，甚至還在店內大肆破壞，有人甚至直接翻閱櫃台，直接拿走櫃台底下的物品。

馬達耶表示，這次的搶劫光是現金就損失2.5萬美元，而店內幾乎沒有留下具有價值的商品，目前還在估計損失。馬達耶也提到，自己是與家人於2023年8月接手這家商店，這次的搶劫幾乎讓她過去的努力全部付諸流水。

而誇張的是，當馬達耶報警後，承接人員表示這起犯罪事件的優先級別為第2級，承接人員甚至建議馬達耶可以採用線上報案系統。一直到馬達耶分享店內遭近百人掠奪的畫面給警察後，警察才將這起案件的優先級別列為第1級，並在案發9小時後，才有一名警察抵達店內開始調查。

對於警方在案發9小時後才抵達現場一事，當地警方表示，因為案發之時附近正在進行汽車表演，後續也發生了一起入室盜竊案，因此警方人力瞬間不足，這才姍姍來遲。

報導中也提到，加州奧克蘭近期治安可以說是嚴重敗壞，不少連鎖餐廳業者都宣布關閉在奧克蘭的分店，甚至傳出有學生家長因為擔憂小孩安全，強制讓小孩從當地的大學轉學。

延伸閱讀
買新車放鞭炮慶祝「把別人的車燒了」　女三寶崩潰狂喊：完了完了
男友人半夜偷摸胸！小阿姨竟護航「妳怎不大叫」　她氣哭：超心疼媽媽
《健康2.0》嘉賓「宣布抵制」江坤俊！　保健達人力挺鄭凱云：他主持就不出席

ET快訊
午後雷雨區擴大！明起3天最劇　「下最猛地區」曝
快訊／江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光
快訊／瓊斯盃出賽費爭議延燒　籃協再發聲
快訊／雨彈夜襲！11縣市大雨特報
快訊／唐治平拒認母屍批荒謬　檢警後續動作曝
快訊／三重女「胸腹頸背中刀」渾身血倒浴室　命危搶救中
雨炸新北！浮洲車站周圍水淹半個輪胎深
快訊／鄭文燦再度交保　檢方抗告卷證「最速件」今晚送高院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球最乾燥沙漠綻放「紫色花海」　聖嬰現象重現9年前奇景

近百人洗劫超商40分鐘「整間被搬空」！　美警9小時後才趕到

未婚男友想去泰國鬆一下！韓女「想起大麻味」嚇壞：敢去就退婚

日本與北約擬設專線交流機密情報　強化安保合作

秘魯雪融露出「木乃伊」　竟是失蹤22年美籍登山家

日本7天19人「熱死」！猛暑籠罩全國　9千人緊急送醫

地鐵拍AV！女優激戰2男「月台嗨到車廂上」　人體噴泉逼走乘客

尹錫悅訪美首日抵達檀香山　將前往美軍印太司令部

日本海鷹8死事故　調查報告指「警監與高度管理疏失」

奧運在即！巴黎機場員工「獎金喬不攏」　預告開幕前一周罷工

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

全球最乾燥沙漠綻放「紫色花海」　聖嬰現象重現9年前奇景

近百人洗劫超商40分鐘「整間被搬空」！　美警9小時後才趕到

未婚男友想去泰國鬆一下！韓女「想起大麻味」嚇壞：敢去就退婚

日本與北約擬設專線交流機密情報　強化安保合作

秘魯雪融露出「木乃伊」　竟是失蹤22年美籍登山家

日本7天19人「熱死」！猛暑籠罩全國　9千人緊急送醫

地鐵拍AV！女優激戰2男「月台嗨到車廂上」　人體噴泉逼走乘客

尹錫悅訪美首日抵達檀香山　將前往美軍印太司令部

日本海鷹8死事故　調查報告指「警監與高度管理疏失」

奧運在即！巴黎機場員工「獎金喬不攏」　預告開幕前一周罷工

說造LNG船恐成爛攤子　陽明指前十大航商六成新船選LNG

新興6月營收年增四成　Q2加賣船利益EPS估較Q1倍增

去年受傷錯過經典賽　陳子豪看12強：沒有守備難入選

拼命抹精華頭髮卻依舊稀疏？你可能有「後疫情頭皮當代病」

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

快訊／台中霧峰烤漆工廠起火！黑煙沖天火舌狂竄　1人燒傷送醫

快訊／瓊斯盃出賽費爭議　張承中：籃協男、女籃都挺

台灣銘板上半年營收年增10%！看好旅遊旺季換卡潮　擴大冷錢包版圖

快訊／齒模確認是唐媽媽！唐治平拒認批荒謬　檢警後續動作曝

快訊／新北女「胸腹頸背中刀」渾身血倒浴室　命危搶救中

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

國際熱門新聞

韓廉航波音737「機體異常」　急轉降桃機

諾貝爾獎作家孟若「縱容丈夫性侵女兒」　

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

4歲法鬥「飛機上熱死」　飼主控1規定害死牠

首屆AI小姐出爐！　擊敗1500位佳麗奪冠：我真的很興奮

台積電市值一度破兆！　美股收紅、那指標普寫新高

中國網紅在靖國神社噴紅漆　日本警成功逮人

地鐵拍AV　女優激戰2男變「人體噴泉」

年邁寡婦被孫兒指控是巫師「活活燒死」

戶外飆40度高溫　男用熱車4小時烤出麵包

3萬英呎高空乘客鬥毆　緊急降落被趕下機　

曾挑戰一周只吃7-11　澳洲YTer去世

日本40度高溫　專家：不開冷氣恐危害生命

「滾回家」巴塞隆納反觀光遊行　2女對無辜觀光客射水槍

更多熱門

相關新聞

全家6月營收年增4.36％　未來發展聚焦4大重點

全家6月營收年增4.36％　未來發展聚焦4大重點

全家（5903）今日公告6月營收，受到氣候因素影響，6月營收87.96億元，月減0.44％、年增4.36％；累計今年上半年營收為510.22億元，年增6.64％，主要是來自店數增加及鮮食類商品帶動。展望未來，董事長葉榮廷透露，將會聚焦在「手搖杯」、「健康餐飲」、「居家便利煮」、「東南亞新住民」等4大重點。

林士傑11槍命案「盼24小時破案」　卓榮泰：今展開全國掃黑肅貪行動

林士傑11槍命案「盼24小時破案」　卓榮泰：今展開全國掃黑肅貪行動

南市議員父親遭槍擊亡　民眾黨批治安亮紅燈

南市議員父親遭槍擊亡　民眾黨批治安亮紅燈

加州緊急狀態！燒成火海撤離近3萬人

加州緊急狀態！燒成火海撤離近3萬人

全家調查移工消費客單價是國人2倍　平均2天就造訪1次

全家調查移工消費客單價是國人2倍　平均2天就造訪1次

關鍵字：

加州奧克蘭洗劫便利商店治安

讀者迴響

熱門新聞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

快訊／確定了！00940配0.05元　94萬股民盼不到調高

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面