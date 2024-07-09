近百人洗劫超商40分鐘「整間被搬空」！　美警9小時後才趕到

▲ 加油站便利商店遭百人洗劫。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

美國加州奧克蘭一處設於加油站內的便利超商，日前遭近百位劫匪進行洗劫，時間甚至長達40分鐘之久。而誇張的是，這群劫匪不僅平安逃脫，加州警察甚至在案發9小時之後才抵達案發現場。

根據《紐約郵報》報導指出，整起事件發生於5日凌晨4點30分左右，遭搶的便利商店店主馬達耶（Sam Mardaie）表示，搶劫的劫匪人數約有80至100人之多，而當時店內只有2名店員，劫匪在40分鐘內幾乎把店內能搶的商品全部搶走，甚至還在店內大肆破壞，有人甚至直接翻閱櫃台，直接拿走櫃台底下的物品。

馬達耶表示，這次的搶劫光是現金就損失2.5萬美元，而店內幾乎沒有留下具有價值的商品，目前還在估計損失。馬達耶也提到，自己是與家人於2023年8月接手這家商店，這次的搶劫幾乎讓她過去的努力全部付諸流水。

而誇張的是，當馬達耶報警後，承接人員表示這起犯罪事件的優先級別為第2級，承接人員甚至建議馬達耶可以採用線上報案系統。一直到馬達耶分享店內遭近百人掠奪的畫面給警察後，警察才將這起案件的優先級別列為第1級，並在案發9小時後，才有一名警察抵達店內開始調查。

對於警方在案發9小時後才抵達現場一事，當地警方表示，因為案發之時附近正在進行汽車表演，後續也發生了一起入室盜竊案，因此警方人力瞬間不足，這才姍姍來遲。

報導中也提到，加州奧克蘭近期治安可以說是嚴重敗壞，不少連鎖餐廳業者都宣布關閉在奧克蘭的分店，甚至傳出有學生家長因為擔憂小孩安全，強制讓小孩從當地的大學轉學。

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