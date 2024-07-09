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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林士傑11槍命案「盼24小時破案」　卓榮泰：今展開全國掃黑肅貪行動

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台南漁會理事長林士傑8日在家門口遭連開11槍身亡，對於相關案情，行政院長卓榮泰今（9日）赴立法院備詢時指出，上午請內政部、法務部、警政署、刑事警察局就這件事情做會報，今天也開始全國同步掃黑肅貪行動。藍委葉元之也詢問偵辦進度，卓榮泰回應，當然希望24小時內破案，但還是讓專業進行。

綠委王定宇質詢時詢問，社會關注重大刑案頻傳，台灣各縣市槍擊案件、重大刑案除了對當事人造成傷害，對於社會安定跟民心穩定都有重大影響，院長有無看法及具體作為？

卓榮泰表示，很痛心台灣社會發生這樣重大的槍擊事件，也更讓政院下定決心，6月24日第一次治安會報中已經下達指示，隔天展開綠能掃黑肅貪行動，當中包含雲林議長案件都是在這段時間查獲，原本預計7月9日開始全國同步掃黑肅貪行動，今天就開始。

王定宇也直言，現在在院會講出來，有問題的都坐「桶子」跑出去了，希望現在講話當下該動手就動手了。卓榮泰則回應今天就開始，「已經開始了」。王定宇也追問，相信警政署會全力偵破，任何人命損傷都該被重視，這樣的掃黑除了希望安穩人心，還有什麼其他思考？

卓榮泰強調，除了向社會大眾公布成果，也要有更多利器在手上，不論是肅貪、掃黑、打詐都希望國會盡速通過打詐四法，讓政院手上握有利器，對於警方的士氣要有準備包含設備等等如何跟上潮流跟時代需要，讓人民心安。早上已經邀集相關部會首長做最後一次會報。

葉元之質詢時也詢問相關案情。卓榮泰回應，上午請內政部、法務部、警政署、刑事警察局就這件事情做會報，希望她們盡速掌握訊息、展開搜索歹徒行動，對任何可能性都不排除，不能假設特別狀況，這樣才會較全面，當然希望24小時內破案，但還是讓專業進行。

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