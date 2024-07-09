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社會 社會焦點 保障人權

獨／唐治平怒了！批檢警踢皮球：整件事荒謬至極　曝媽以他為榮

記者戴上容／新北報導

藝人唐治平的母親（73歲）於今年6月3日被發現陳屍在社區頂樓。唐治平堅稱「那不是我媽」，拒絕指認並領回遺體，導致唐母遺體冰存於板殯超過一個月。檢方經齒模比對確認該遺體確實為唐治平之母。對此，記者致電唐治平，他痛批檢警沒有提前告知驗屍事宜，整件事情非常荒謬、胡扯、噁心！他還透露，媽媽牙口不好，另外，最近搬家時發現，媽媽收藏了他的剪報，媽媽一直以他為傲。


▲▼ 唐治平 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲唐治平日前在士林地檢署接受採訪。（資料圖／記者黃宥寧攝）

唐治平接受記者電話採訪表示，近期不斷發生奇怪的事情，比如被警方騷擾、警方未敲門便衝進他家。檢警堅稱遺體就是他母親，但沒有叫他過去認屍。如今遺體經過鑑定確認是他母親，但為何沒有提前告知他？為何當初不驗屍，現在過了一個多月才驗？

他曾向檢方詢問，但每個人都推來推去，沒有人告訴他答案，質疑「效率為什麼那麼慢？」、「整件事情很荒謬、胡扯、噁心！」他說，檢警和捏造事實的媒體讓他非常噁心。他細數警方隨便臨檢、衛生局衝到他家，警方說不出原因便攔查他的情況。

▲▼ 唐治平 。（圖／記者戴上容攝）

▲ 唐治平日前在社區外接受採訪。（資料圖／記者戴上容攝）

「一切荒謬至極！」唐治平說，他知道台灣人不習慣這麼直接的表達，但他已經受夠了。即便鑑定結果是正確的，為什麼當時他詢問時不告知？一個多月後才說是他母親。他問的每個問題大家都推來推去，檢方推給警方，警方推給檢方，然後一直流傳不實消息，沒有人叫他去驗屍。

面對母親失蹤許久，唐治平說，他原本打算報案，但突然出現奇怪的消息。這段期間他一直在處理房子的事情，和媽媽的親戚關係非常淡薄，不知道該如何處理這些事情。他提到，媒體看到他在路邊搖頭晃腦，實際上他只是在聽音樂，這有犯法嗎？他表示，朋友跟他說，台灣媒體就是這樣，大家都說是媒體的責任，但檢警完全沒有責任嗎？

他提到，自己最近在推廣泰拳，台灣的泰拳在東亞是最落後的階段，他希望能當台灣泰拳的橋樑，本來想推動泰拳交流的正面報導，但無奈奇怪的消息又來，他感覺自己不像台灣人，像是被壓迫的泰國移工，心情非常複雜。

媒體提問，他母親是否牙口不好，有去看牙醫？唐治平回答，媽媽全身都很好，就是牙齒不好，過去常看牙醫。媽媽和他的生活習慣不同，不髒但亂，媽媽喜歡囤積一些東西，可能是老人的習慣，她囤積了塑膠袋、衣物，還蒐集了他的陳年剪報，認為媽媽是以他為榮的。

▲▼ 藝人唐治平至今仍未認領母親屍體，淡水警分局發布公告。（圖／記者陳以昇翻攝、自攝）

▲藝人唐治平至今仍未認領母親屍體，淡水警分局發布公告。（資料圖／記者陳以昇翻攝、戴上容攝）

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