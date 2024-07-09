林士傑遭槍擊身亡！立委盼早日破案　名嘴扯賴清德...綠營反駁

記者林東良／台南報導

台南市區漁會理事長林士傑，8日清晨5時40分許於自家門口遭槍手近距離行刑式開槍，經送醫急救仍傷重宣告不治，台南地檢署檢察官9日下午在台南市殯儀館解剖相驗，民進黨台南市黨部主委、立委郭國文於下午3時30分許，前往向台南市議員林依婷致意。

▲民進黨台南市黨部主委、立委郭國文下午向市議員林依婷致意，並盼警方早日破案。（圖／記者林東良翻攝）

立委郭國文指出，林依婷是民進黨從政黨員，林議員父親發生這起意外，民進黨台南市黨部來協助從政黨員，並請警方早日破案，釐清事實真相，還家屬一個公道。

郭國文並指出，在警方偵辦過程，各界過度臆測對案情不好，對家屬也造成傷害，尤其是不當的政治想。

民進黨台南市黨部9日發出《綠台南黨部反擊造謠：造謠者的惡質與無知盼公共評論者自重》的聲明稿，內容指出：針對有媒體引述名嘴不實造謠，指控南市區漁會理事長林士傑命案，不能光從江湖事的層面來看，因為林是總統賴清德在台南的超大咖樁腳一事，民進黨台南市黨部9日反擊謠言，台南人都知道，這種謠言無知且惡質，盼公共評論者自重。

民進黨台南市黨部表示，有一位靠仇恨造謠的人，打著資深媒體的名號，到處散播假消息，然而其「資深」的稱號也只是因為在媒體圈混得久而已，發言倒是一點公信力也沒有，過去用汙衊話語做出極度仇綠的言論，早已暴露其立場。

民進黨台南市黨部說，林士傑理事長與誰親近，其實地方人士大家都很清楚，賴清德在台南擔任公職期間，和林士傑並不十分熟識也無私交，更遑論是「大咖樁腳」這種無稽之談，但造謠媒體人偏偏所有謠言都要牽扯到總統賴清德，只會凸顯造謠者的惡質與無知，希望公共評論者能自重，勿以訛傳訛！

黨部主委郭國文表示，目前最重要的就是快點破案，還給家屬一個公道，外界過度揣測都無助於事，唯有破案釐清真相，才避免輿論對家屬造成二次傷害。