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逆轉！法國會選舉左翼聯盟勝出「極右淪第3勢力」　總理將請辭

▲▼法國現任總理艾塔爾（Gabriel Attal）所屬「復興黨」（Renaissance）淪第二大黨後請辭。（圖／路透）

▲法國現任總理艾塔爾在所屬「復興黨」淪第二大黨後將請辭。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電

法國國會選舉決選7日登場，出乎選前預料，左翼聯盟得票勝出；首輪勢如破竹的極右派國民聯盟陣營在三強鼎立中敬陪末座 ，但席次仍突破過往紀錄，執政的中間派則為第2名。

法國7日有4330萬公民走進投票所，參與這場歷史性的國會選舉，投票率達67.5%，比兩年前的國民議會（National Assembly）選舉第2輪投票高出21個百分點。

根據法國當地晚間8時的最新開票預測，選前民調領先的極右派「國民聯盟」（RN）得票距離國民議會過半數289席非常遙遠，僅有132席到152席。反觀左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）策略奏效，贏了這場賭局。

即使在2天前的民調，國民聯盟都仍保持領先地位，但政治總是充滿意外與不可預期性。

上週首輪投票後，中間派和左翼的200多名候選人達成戰術投票協議，在最後期限前退出國會選舉決選，以阻止國民聯盟贏得選舉，戰略顯然奏效。

世界報（Le Monde）指出，根據法國公眾意見機構（IFOP）最新預測，國會選舉中，由社會黨（PS）、生態-綠黨（EELV）、不屈法國（LFI）等左派政黨構成的新人民陣線，可能將在國民議會577席中獲得172席至192席。

然而，新人民陣線內部在許多議題上都存在分歧，因此預期聯盟內接下來將有激烈談判，以推舉人選，入主總理府瑪蒂諾宮（Matignon）。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布解散國會後，一度深陷震驚與不解的總統陣營「同在」（Ensemble）總算保住了顏面。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲馬克宏6月9日宣布解散國會下議院「國民議會」（National Assembly），提前舉行大選。（圖／路透）

儘管這個執政聯盟在一個月前的歐洲議會（European Parliament）選舉喪失了領導地位，但仍在7日決選中取得了第2陣營的位置，預計將保住150席到170席。和先前的預測相比，馬克宏的中間派陣營表現還算不錯。

選後最失望的要屬由國民聯盟以及傳統右派共和黨（LR）部分議員組成的右翼聯盟。這個在上週首輪投票得票率高達33%的聯盟，決選得票預測卻僅剩132席至152席，不過仍比上一屆多出50多席，突破過往紀錄。

不願與極右派結盟的共和黨議員則因深耕地方而保住60席到65席，跟上屆席次不相上下。

由於新總理幾乎確定將由左派聯盟推舉，現任總理艾塔爾（Gabriel Attal）7日晚間表示，8日上午將遞交辭呈。

初步結果公布後，馬克宏告訴身邊幕僚，在分析選舉結果以及誰能負責籌組政府時要「謹慎」，並慶賀歷經7年執政後，中間派仍「充滿生命力」。總統府指出，馬克宏7日晚間不會發表言論，將等待新的國會「架構」，以「採取所需決定」。

極左派的不屈法國領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）表示，新人民陣線已準備好執政。

▲▼極左派的不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）。（圖／路透）

▲極左派的不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）。（圖／路透）

然而，梅蘭雄因極端立場而多次遭到左派聯盟內部批評。他親俄羅斯、拒絕譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）屠殺與挾持人質，也拒絕認定中國對維吾爾人的種族滅絕。

梅蘭雄更多次於公開場合中稱「台灣為中國一部分」，使他成為政壇和輿論的眾矢之的。連任歐洲議會議員的格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）就差點因梅蘭雄的極端立場而拒絕加入新人民陣線。

假使梅蘭雄出任總理，恐怕將會走親中路線，對台灣及法國的印太戰略都可能不利。不過左翼聯盟不同黨派領袖在投票前都曾放話，若新人民陣線勝出，梅蘭雄也不會是總理，以爭取選民支持。

國民聯盟黨魁巴德拉（Jordan Bardella）發表言論，除感謝「愛國」選民外，同時強調「國民聯盟今天（7日）達成了歷史上最重要的進展」。

他批評中間派與左翼的選戰策略，「不榮譽的聯盟今（７日）晚剝奪了法國人的重整政治。今晚，這些選舉協議把法國扔進了梅蘭雄極左派的懷中」。

執政的「復興黨」（Renaissance）於初步結果公布後不久就開始尋求可能的結盟機會，但排除「梅蘭雄與其黨羽」。

復興黨總書記塞儒內（Stephane Sejourne）強調合作的原則，「包括政教分離、打擊種族歧視與猶太歧視，以及在持續歐洲建構和支持烏克蘭對抗俄羅斯的層面上」。

巴黎共和廣場（Place de la République）聚集慶祝左翼勝選的民眾。26歲的皮耶（Pierre）向費加洛報（Le Figaro）表示，選舉結果是個「驚喜」，他原本預期「國民聯盟會得到更多票」。

值得注意的是，據IFOP最新預測，若只看個別政黨席次，國會最大黨仍是國民聯盟，預計有120席至130席；第2大黨則是107席到115席的復興黨；第3則是不屈法國，估計有85席至94席。

法國國會選舉與總統大選一樣採取「單一選區多數決兩輪投票制」，1區選出1人。首輪投票中獲得過半選票，且得票達登記選民人數的25%即可勝選；若無候選人達標，則得票數超過12.5%者，或前兩位候選人可進入第2輪。第2輪投票中，獲最多選票者勝。

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