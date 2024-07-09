水電工收400元「出勤費」超慘　被酒瓶、鐵棍猛Ｋ強逼下跪

▲水電工示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子今年5月間找蔡姓水電工到家裡評估家裡水電線路的施工費用，後來水電工跟李男收了400元的「出勤費」，李男事後愈想愈不甘心，認為水電工什麼事都沒做就收錢，氣得去找水電工要回400元，兩人起口角衝突，李男盛怒之下拿著鐵棍和破酒瓶當武器，把水電工打得半死，所幸警察及時趕到才沒有出了人命，檢察官偵辦後，偵結依殺人未遂、強盜罪將李男起訴。

檢方指出，李男是今年5月2日找蔡姓水電工到家裡評估家電電線、水管管線施工費用，水電工報價後，李男表示要再考慮一下，水電工於是向李男要了400元的「出勤費」，李男心不甘情不願的掏錢後，卻覺得水電工沒事先講要收「出勤費」不合理。

隔天晚上10時許，李男找了毛姓友人去找水電工「理論」，順利拿回400元，但水電工卻說要報警，讓李男更不爽，於是拿出預藏的酒瓶瓶攻擊水電工，瓶子破了後又繼續拿尖銳的半瓶玻璃瓶對水電工猛刺，水電工想逃，李男又拿起鐵棍就是一頓猛揍，還喝令水電工跪下道歉，還要賠償5000元，這時警察獲報趕到，當場逮捕發怒的李男，而水電工的臉部、手部、身體都受傷，所幸送醫後救回一命。

事後李男被警方移送，檢方偵訊時，李男否認犯行，但檢察官根據相關目擊者的證詞，認定他犯行明確，偵結依殺人未遂、強盜等罪起訴。