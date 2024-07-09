高雄狂開「韓團演唱會」下半年還有　陳其邁：有些被粉絲猜中

▲Stray Kids宣佈即將來台開唱。（圖／翻攝自Facebook／Stray Kids）

記者賴文萱／高雄報導

南韓人氣男團Stray Kids出道六年，在海內外皆享有高人氣，而從未來過台灣開唱的他們，在8日深夜宣佈將於11月攻進高雄世運主場館，隨後高雄市長陳其邁也親自發文證實，開唱消息一出引起粉絲暴動。粉絲也好奇下半年還有誰會來開唱，陳其邁則賣關子說，「有些被粉絲猜中」，但容他先保密。

Stray Kids將從8月底於首爾展開世界巡迴演唱會，並將在11月2日登上高雄世運主場館開唱。陳其邁隨即發文表示：「歡迎全球的STAY（粉絲名）們來到最佳場地『高雄世運』，親身感受創作與唱跳實力兼具、紅遍國際的SKZ的強大魅力！」消息讓許多粉絲相當開心。

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▲Stray Kids將在11月2日於高雄世運主場館舉辦演唱會。（圖／翻攝自Facebook／Stray Kids）

事實上，昨天有3場演唱會宣布在高雄舉辦，外媒現在又傳出8月底有美國歌手要來高雄世運開唱，對此，陳其邁今天受訪表示，11月的Stray Kids是很紅的一個團體，受到很多粉絲喜歡，YouTube瀏覽的量，有一些都超過1億以上的MV。

針對下半年演唱會的部分，陳其邁賣關子說，他有注意到說在他臉書下面留言的願望清單，「有一些被粉絲們猜中，但是容我做一點保密，等到正式發布之後，才能夠對外說明。」

高雄演唱會一場接一場，陳其邁笑稱，他要努力追星，因為粉絲都比較年輕一點，「我也沒有辦法認識這麼多，有些比較不熟悉。」

Stray Kids由方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟及I.N等八人組成，是南韓大型經紀公司JYP娛樂旗下的當紅團體，目前已經累積多支觀看破億MV，更有兩張在Spotify上串流突破10億的專輯，粉絲遍布世界各地。