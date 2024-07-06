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新Waterbomb女神誕生！JEEWON比基尼唱跳嗨翻　影片破10萬觀看

記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓女團Cignature的智源（JEEWON）5日以來賓身分參加2024 Waterbomb Festival的表演，與DJ ATION和ZB同台演唱、戲水。然而，JEEWON身穿比基尼的唱跳表演太過吸睛，立刻被網友封為新一代「Waterbomb女神」。

據悉，Waterbomb Festival是結合玩水、K-pop及DJ的大型音樂節，觀眾及表演者都可以拿著水槍、水球等互相打水仗、聽音樂玩樂，享受涼快的夏日，此活動跨足全世界，台灣也將於9月舉辦。

首爾5日的首場演出中，JEEWON與DJ ATION和ZB同台表演，其中JEEWON的清新笑容、不畏懼與觀眾打水仗等自然表現，深獲網友喜愛及大讚，影片上傳不到7小時就有超過10萬人觀看。

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아이돌 이슈 發佈於 2024年7月5日 星期五

網友看完紛紛留言，「新的傳奇誕生了」、「她出現我超驚訝的，上吧JEEWON」、「年度Waterbomb女神」、「智源我愛妳」、「」、「權姐出現了挑戰者」、「唱歌很好聽，笑容也很美」。

據了解，上個參加Waterbomb Festival而爆紅成為「Waterbomb女神」的人，是被封為「女團第一美胸」的權恩妃（권은비）。

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CignatureJEEWONWaterbombFestivalK-popDJ

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