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社會 社會焦點 保障人權

工程師兒欠債？阿嬤中招險匯48萬　警：現在聲音都能AI了

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市一名阿嬤被詐團盯上，謊稱是兒子要借款48萬，差點上當。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名80多歲許姓阿嬤上月突然到銀行一口氣要匯款48萬。警方獲報，阿嬤稱任職工程師的兒子欠債、需要現金週轉，且聽到電話那頭確實是兒子的聲音。員警則苦勸，現在連聲音都有可能是用AI偽造，千萬別匯款，再經聯繫阿嬤女兒，確定弟弟人無欠債，也無跟母親借錢的情況，保住大把金錢。

第一警分局西區所6月14日接獲轄區內國泰世華銀行通報，指出一名阿嬤疑似遭到詐騙。該行員是因為發現阿嬤所提供的帳戶有異常金流提醒，且也並非阿嬤兒子的帳戶，心中警鈴立刻大響。

經警方了解，阿嬤稱要匯款48萬給在北部當工程師的兒子，卻無法提供兒子的電話，稱已經換過號碼，雖無從辨識來電的號碼，但是電話那頭聽見的確實是「兒子的聲音」，才會不疑有他，跑到銀行要匯款幫兒子解決經濟問題。

員警一聽，馬上就知道是常見的假親友詐騙，經聯繫阿嬤女兒，確定阿嬤的兒子人在國外，也並非在北部，更沒有因為欠債需要借錢的情況。

員警跟阿嬤說，這肯定是詐騙，詐騙集團經常佯裝成親友，撥打電話給受害者借錢；另現今AI技術普及，任何的聲音都可以偽造，一切都是詐騙集團的伎倆，可千萬不要匯款。陳姓婦人才放棄匯款離開。

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