必比登老店「康樂街牛肉湯」有望復活　老闆娘親教2學員

▲台南「康樂街牛肉湯」因老闆罹癌，老闆娘為了陪伴丈夫而決定停業陪伴。（圖／翻攝康樂街牛肉湯臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

曾獲得米其林必比登殊榮的台南30年老店「康樂街牛肉湯」，日前宣布永久停業，讓不少老饕扼腕。沒想到，近日「康樂街牛肉湯」二代再次發文，透露有兩名學徒正在跟媽媽從頭開始學習，未來有望重新開業。

「康樂街牛肉湯」二代8日在臉書粉專發文表示，宣布停業後收到10多人報名學習，經過兩場說明會解釋其中的辛勞、細節之後，剩下兩人決定繼續堅持。

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老闆娘陳麗美7日從基礎的切工開始親自教學，包括拿刀的姿勢、衛生、安全、烹調技術等，花費整天時間傳承經驗給兩名學員。對此，二代表示，「當然還有一段路要走，學員如果開業，到時再跟大家說囉」。

對於「康樂街牛肉湯」有望復活的好消息曝光後，網友紛紛留言，「徒弟們炒功也一定要學好呀～忘不了的生炒牛心牛腩」、「看到老闆娘健康就放心了」、「我可以學嗎」、「期待好味道與精神能持續下去」、「來份炒牛骨髓～謝謝」、「請問有報名的機會嗎，本身就在做餐飲，想學起來讓這份美味延續下去」。