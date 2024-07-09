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社會 社會焦點 保障人權

林士傑家門前遭雙槍射殺　槍手燒車設斷點！恐已偷渡出境

記者黃翊婷／綜合報導

台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑，8日在自家門口遭人近距離開槍身亡。槍手犯案後立即離開現場，並在逃亡過程中將作案車輛焚毀，意圖製造斷點；由於整起案件是事先嚴密的計畫性犯罪，專案小組不排除槍手可能已偷渡出境。

▲▼林士傑遭人埋伏槍擊，台灣民眾黨台南市黨部主委林乃立抨擊台南治安亮紅燈。（圖／翻攝自林士傑臉書）

▲林士傑政商人脈豐厚。（圖／翻攝自林士傑臉書）

回顧案件經過，林士傑8日清晨5時40分許剛走出住處，突然在家門口遭埋伏槍手近距離開槍，當場倒臥血泊當中，緊急送往永康奇美醫院搶救30分鐘，仍因傷重宣告不治。

專案小組在現場一共發現11顆彈殼，台南地檢署檢察官會同法醫相驗，發現林士傑頸部、胸腔、肩膀、手臂均有槍傷，初步研判頸部及胸腔中彈為致命傷，後續會進一步安排電腦斷層掃描及解剖鑑定，以釐清真正的死亡原因。

▲▼ 林士傑遭槍擊身亡，槍手正面照曝光 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼▲槍手手持雙槍作案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼射殺台南女議員林依婷的父親林士傑，槍手正面照曝光，手持雙槍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

槍手的部分，專案小組發現，槍手在作案之後立即離開現場，並將作案車輛開至台南市南區新建路53巷路一處停車場，接著放火燒毀，意圖製造斷點。檢警獲報之後立刻封鎖現場進行蒐證，並在車內起獲疑似涉案槍枝，目前已送驗鑑識確認中。

▲林士傑遭槍殺，槍手將車輛棄置台南市南區新建路路外停車場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▼▲槍手將作案車輛焚毀，檢警在車上找到疑似涉案槍枝。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼林士傑槍殺案，警方在焚毀的車內尋獲一把短槍。（圖／記者林東良翻攝）

專案小組推測，這起槍擊命案是事先嚴密的計畫性犯罪，可能有共犯，不排除槍手和共犯已偷渡出境。此外，地方盛傳此案可能與農漁會利益的私人恩怨有關，台南市長黃偉哲已要求警方全力偵辦，並由台南市警局局長廖宗山親自坐鎮指揮，是否與私人恩怨有關，仍有待進一步調查釐清。

▲台南市漁會理事長林士傑遭槍擊身亡案，台南地檢署檢察官會同法醫相驗，台南市議員林依婷到場協助調查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲林依婷（中間短髮者）現身協助檢警相驗調查。（圖／記者林東良翻攝）

53歲的林士傑綽號「土雞」，早年經商有成，人脈豐厚，後來投身政壇，2018年曾代表民進黨參選市議員失利。女兒林依婷接棒之後，在2022年選舉中，以1萬2967票、台南市第9選區第2高票當選。

不過，林世傑先前曾被指控涉及第4屆台南正副議長選舉賄選案，他被認為涉嫌恐嚇議員方一峰，一審被判無罪，案件目前上訴至台南高分院審理當中，沒想到卻發生憾事。林依婷難過表示，「我最期待的是年底能夠讓爸爸抱到可愛的孫子，如今卻來不及了，這是我最悲傷的事情」，雖然外界及媒體有許多的揣測，但都不是事實，一切均交由檢警調查，希望能早日抓到凶嫌。

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